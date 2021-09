Es lo habitual después de una derrota electoral

En declaraciones radiales, el integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof aseguró que “la gente está en otra sintonía: lo que discuta la clase política le interesa a la clase política y a los periodistas, pero a la gente le interesa que no le roben, tengan trabajo, llegar a fin de mes y darle de comer a los hijos, no tener 50% de chicos debajo del índice de pobreza. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Ésas son crisis”.

Además consideró: “Esto no. Esto no es más que una discusión política producto de cómo hacer una interpretación de lo que ha dicho el pueblo en las urnas”.

Según la mirada del funcionario bonaerense, la vida no se detiene por una elección.

“El Gobierno no se paraliza. Habrá discusiones, sí, y las debe haber: la política no es un club de amigos, ni una forma de buenos modales. La política se discute, se debate, porque de los grandes debates siempre salen las mejores conclusiones. Lo importante es que en el mientras tanto sigamos trabajando para resolver los problemas”, opinó.

Al analizar la situación actual tras la derrota en la Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Berni señaló que “el peronismo es escuchar a la gente, potenciar a la clase media, generar puestos de trabajo y no planes sociales”.

“Los cambios de Gabinete son un problema que resolverá quien tiene la responsabilidad de conducir, pero nuestra mirada estratégica tiene que estar puesta en resolver los problemas”, afirmó.

Por último, dijo: “A la mamá que no le alcanza para darle de comer a la noche al hijo le importa dos carajos si hubo una pandemia o no. Éso es lo que nos tiene que preocupar. A las peleas, disputas, discusiones no les pondría el nombre de crisis”.