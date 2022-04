Ser mujer es un México es un riesgo. En ese país cada día una adolescente muere asesinada. Es la inmensa losa de los feminicidios, asesinatos que no se han frenado ni con la emergencia sanitaria de la covid. En los últimos días, los casos de María Fernanda Contreras y Debanhi Escobar, dos jóvenes asesinadas en el Estado de Nuevo León han vuelto a despertar un viejo fantasma, el de Ciudad de Juárez, como un infierno de feminicidios. En lo que va de año, medio centenar de mujeres han desaparecido en esa zona. ¿Es Monterrey la nueva Ciudad Juárez?

En los años 90, Ciudad Juárez se hizo tristemente famosa por los asesinatos y las desapariciones de mujeres. En esta ciudad del Estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, en 2009 se contabilizaron 2.632 asesinatos en la ciudad (un tercio de todos los ocurridos en México). En 2010 la cifra ascendió a más de 3.100.

La situación en Ciudad Juárez ha mejorado en las últimas décadas, pero el testigo de la pesadilla de los feminicidios, tras el Estado de México, parece haberlo tomado ahora Monterrey. La capital y todo el Estado de Nuevo León están viviendo una ola de crímenes y desapariciones. En lo que va de 2022, cerca de medio centenar de mujeres han desaparecido y siguen sin ser localizadas.

Ciudád Juárez, en la frontera con EE UU, fue conocida internacionalmente en los 90 por la epidemia de feminicidios cuyas víctimas fueron en su mayoría, mujeres jóvenes con un perfil físico similar

De Ciudad Juárez a Monterrey

De todos los asesinatos, dos han ganado especialmente el interés de los medios. Han sido los casos de María Fernanda Contreras, quien desapareció el 3 de abril y cuyo cuerpo fue encontrado días después en una vivienda de Apodaca, y el de Debanhi Escobar, una joven de 18 años estudiante de Derecho.

Debanhi fue vista por última vez el 9 de abril cuando acudió en taxi a una fiesta en Escobedo, en el Área Metropolitana de Monterrey. Su cádaver apareció 13 días después en la cisterna de un motel. Durante su búsqueda se encontraron los cuerpos sin vida de otras cinco mujeres y niñas.

El funeral se celebró el pasado sábado. «A mi hija me la mataron y que pague el que tenga que pagar y el que tenga que caer ya viene gente del gobierno federal a ‘checar’ el dato», dijo el padre de Debanhi. Mario Escobar no escondió su malestar con la actitud del fiscal durante la investigación. Esto es algo que se repite caso tras caso: las autoridades policiales y judiciales mexicanas no investigan los casos o lo hacen de manera rutinaria y superficial. Dolor sobre dolor.

Cuenta el diario Excelsior que ante la inseguridad que sienten las mujeres de Monterrey al salir a la calle, ahora prefieren hacerlo «armadas». En todo Nuevo León se ha disparado la venta de llaveros de defensa personal, tasers, botes de gas pimienta y hasta navajas.

El caso de Debanhi Escobar ha resucitado la indignación de buena parte de la sociedad mexicana, básicamente de sus mujeres. Por ella se ha encendido una ola de protestas. El pasado fin de semana hubo marchas contra los feminicidios en diez estados del país. Una vez más, se pidió Justicia y se denunció la inacción de las autoridades.

Varias mujeres marchan durante una protesta contra la violencia contra las mujeres tras la muerte de Debanhi Escobar, en Monterrey (México)

Aunque en Nuevo León en lo que va de año ya han desaparecido medio centenar de mujeres, el considerado lugar más peligroso del país es el Estado de México. Según los datos oficiales, allí corre el mismo riesgo una adolescente de 17 años que una bebé de meses.

En México, un país donde el 95% de los delitos no se resuelven, se calcula que cada día fallecen violentamente 11 mujeres. En el caso de las desapariciones de mujeres, la ONU lo ha definido como impunidad absoluta.

Entre 2015 y 2020, 1.962 niñas de hasta 17 años han sido asesinadas en México. Más de 700 de estos crímenes —cuatro de cada diez— ocurrieron en las calles y carreteras y 558 niñas murieron en sus propias viviendas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México.

Oficialmente, en 2021 hubo 1.015 feminicidios, aunque la cifra de mujeres asesinadas es mucho mayor. En lo que va de 2022, se apuntan ya 1.600 casos de mujeres desaparecidas: sólo 16 de ellas han sido encontradas muertas y más de 800 se consideran todavía desaparecidas.

Violencia machista, cifras récord en marzo

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en marzo la violencia machista alcanzó en México cifras récord de incidencia en cuatro delitos de los calificados como de alto impacto, como la violación. Las cifras históricas se han alcanzado en extorsión, corrupción de menores, violación y agresiones por motivos de género.

El informe concreta que 193 menores han sido víctima de corrupción de menores en marzo de 2022. Esta es también la cifra más alta desde que se tienen registros y rebasa las 168 de 2020, la más alta hasta la fecha. En cuanto a la violación, las autoridades mexicanas han contabilizado 2.287 en marzo, lo que constituye la cifra más alta desde 2015 y un 13 por ciento más si se comparan con las 2.017 de marzo de 2021.

Por último, la violencia de género (distinta a la violencia familiar) en todas sus modalidades suma un total de 1.684 investigaciones en las fiscalías y procuradurías estatales en marzo. Las lesiones dolosas han aumentado un 31% respecto a febrero, según datos recogidos por El Universal, citados por Europa Press.

El riesgo de ser mujer de entre 15 y 17 años

Ser joven y mujer en México es un riesgo. El director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Juan Martín Pérez, calcula que el mero hecho de tener entre 15 y 17 años, ser mujer y vivir en México supone un 36% de probabilidades de ser víctima de feminicidio.

Según Martín, este estado de violencia permanente se caracteriza por tres elementos: la guerra que se vive en México desde hace más de 15 años (con y entre los cárteles de la droga), la resistencia cultural que existe para reconocer a las niñas y el mensaje político que se ha dado desde el poder de que el tema no interesa.

Ocurrió con Ciudad Juárez y pasa ahora en Nuevo León: la controversia sobre las cifras reales. En México se discute el propio concepto de feminicidio, pues muchas asociaciones manifiestan que dicho concepto sería mucho más amplio que el de homicidio o asesinato.

Así, podría comprender la dejación de perseguir la violencia contra las mujeres por parte de las autoridades del país. De hecho, el 77 % de estos crímenes quedan impunes y gran parte de los cuerpos no son jamás identificados.