«Es muy difícil imaginar el éxito de los europeos en América sin las enfermedades propias que trajeron»

Un mundo más poblado, más antiguo, diverso, tecnológico y complejo de lo que se suele pensar. Es ese el panorama que dibuja el periodista y divulgador especializado en temas científicos estadounidense Charles C. Mann en su obra 1491. Una historia de las Américas antes de Colón (traducción de Miguel Martínez-Lage y Federico Corriente, Capitán Swing, 2022).

Una obra en la que Mann, apoyándose en las últimas investigaciones científicas, arqueológicas y antropológicas, trata de dibujar como fue el continente antes del choque -que acepta como el equivalente a si hoy entráramos en contacto con extraterrestres- que supuso la llegada de los españoles encabezados por Colón. Es una mirada que trata de centrarse en los nativos, no en los conquistadores y que hace difícil quedarse en postulados simplistas y chovinistas. Una visión indudablemente crítica del papel europeo en el continente, pero también llena de matices. Y de interrogantes abiertos sobre lo que queda por saber sobre aquel mundo desaparecido.

Mann insiste a lo largo de la entrevista varias veces en que su «libro no trata sobre la conquista» pero preguntar sobre el asunto es pertinente. Más cuando tiene otra obra, 1493, que trata los cambios que sufrió el continente tras la llegada de los europeos.

Charles C. Mann durante sus investigaciones sobre los nativos americanos Kiliii Yuyan / CEDIDA POR CAPITÁN SWING

¿Tiene sentido a estas alturas debatir si aquellas civilizaciones eran más o menos avanzadas o civilizadas que sus conquistadores?Si se quiere debatir si los europeos o los indígenas americanos eran más «avanzados» o «civilizados», rápidamente se entra en un laberinto de preguntas. ¿Más «avanzado» en qué? ¿Qué significa «civilizado»? ¿Cómo se mide? Y así.

Supongamos que mide «avanzado» en términos de tecnología. Bueno, ¿qué tecnología? Sin duda, los europeos eran mejores en la fabricación de cosas como relojes y ollas de acero. Pero los indígenas americanos tenían logros en agricultura, ingeniería hidráulica y botánica que estaban mucho más allá de cualquier cosa en Europa. Incluso en campos como la metalurgia, la pregunta no está clara. Los europeos podían fabricar espadas de acero, una tecnología que los indígenas americanos no desarrollaron. Pero los pueblos andinos trabajaron con cobre durante miles de años para crear aleaciones metálicas delgadas y dúctiles como ninguna otra en Europa. Entonces, ¿cuál es más avanzado?

De manera similar, «más civilizado» podría medirse en términos del número de ejecuciones brutales por parte del estado. La Triple Alianza (imperio azteca) sacrificó a cientos de personas en ceremonias religiosas patrocinadas por el estado. Y eran asuntos sangrientos, con los corazones de las víctimas arrancados de sus pechos y exhibidos. Pero naciones como Inglaterra, al mismo tiempo, tuvieron cientos de ejecuciones públicas, con sacerdotes cantando mientras los cuerpos de los criminales eran destrozados ante multitudes que vitoreaban. ¿Cuál fue «mejor»?

A veces escuchas a los defensores de lo europeo decir: «Las personas ejecutadas en Europa eran criminales, mientras que las víctimas de la Triple Alianza eran inocentes». Quieren decir que las muertes estaban destinadas a cumplir el propósito superior de la justicia al castigar a los culpables. Pero las ejecuciones realizadas por la Triple Alianza también se realizaron con un propósito aún mayor: proporcionar la energía vital necesaria para que los dioses eviten que el mundo se derrumbe. ¿Realmente puedes decir que uno es de alguna manera «superior» al otro?

El choque de aquellos dos mundos, ¿debió ser parecido a lo que hoy nos podríamos imaginar que ocurriría si tomáramos contacto con una civilización extraterrestre?Esa es una comparación justa. Los primeros encuentros de Europa y América fueron asombrosos para ambos bandos. Para los europeos, un gran problema era que la Biblia no mencionaba a los nativos americanos. ¿De dónde podrían haber venido estas personas? ¿Cómo habían llegado ahí? ¿Cómo es posible que todas las antiguas autoridades del mundo hubieran pasado por alto su existencia? Hay toda una rica historia de locas especulaciones sobre el origen de los indígenas americanos, que fue una de las cosas más divertidas sobre las que tuve que escribir en mi libro.

Pero debo señalar que aunque escribo sobre la conquista, no es (como sugiere mi título) el tema principal de 1491. Escribo sobre la conquista principalmente porque es responsable de muchas de las mejores descripciones de cómo eran las Américas en el momento en que llegaron los primeros europeos.

Charles C. Mann CEDIDA POR CAPITÁN SWING

Quizá una de las cosas que más llaman la atención de lo que cuenta en este libro es el dominio sobre sus ecosistemas de estas culturas, que se puede ver desde el Amazonas hasta América del Norte, ¿se ha llegado a comprender o recuperar todo ese conocimiento?No. Se ha trabajado mucho, pero aún queda mucho por aprender. Todavía no entendemos apenas, por ejemplo, cómo manipularon la selva amazónica, la pampa argentina y las llanuras del norte de los EE UU y Canadá. Solo recientemente hemos comenzado a aprender sobre la alteración del paisaje indígena en el noroeste del Pacífico, lo que provocó un aumento de la población de peces y almejas. Quedan por explorar las estrategias de recolección de agua del suroeste. Y así. Los arqueólogos, antropólogos, ecólogos históricos, botánicos y científicos ambientales de todo tipo tienen mucho sobre lo que trabajar.

¿Qué población cree que tenía el continente cuando llegaron los españoles y cómo cayó en los años posteriores?Por lo general, la mayoría de los investigadores estiman que en la época de Colón, las Américas tenían entre 40 y 60 millones de habitantes (60,5 millones en la estimación científica más reciente que conozco). Pero esas estimaciones siguen aumentando y, como suposición personal, no me sorprendería si el número final no estuviera más cerca de los 80 millones. Se trataba de la población de Europa occidental en ese momento.



Lo que hicieron los europeos en América fue genocidio, según la definición de la ONU

¿Sería correcto hablar de genocidio en este caso?Soy reacio a hablar demasiado sobre este tema, porque el libro no trata realmente sobre la conquista y la colonización. Además, hablar de ello hace que las acciones europeas sean el centro de la historia, mientras que intento, aunque de manera imperfecta, centrar la atención en los pueblos indígenas. Ya que pregunta, hablaré sobre el tema del genocidio, pero quiero dejar en claro mi preocupación de que esto dé una impresión engañosa de lo que he escrito.

Cómo juzgar las acciones europeas aquí depende de lo que entiendas por «genocidio». Si lo toma como un término informal que significa «destruir deliberadamente una cultura», entonces la respuesta es «sí»: los conquistadores claramente tenían la intención de destruir la Triple Alianza (dominada por los mexicas) y el Tawantinsuyu (el imperio gobernado por los Incas). Pero si considera que el genocidio significa «matar a todas las personas de esas culturas», la respuesta es en su mayoría «no»: los españoles generalmente querían que los nativos sobrevivieran, para que pudieran trabajar para España. Si tiene la intención de utilizar la definición de genocidio de las Naciones Unidas, entonces sospecho que la respuesta es «sí», aunque por una razón que puede sorprender a sus lectores. Una forma de realizar el genocidio, según Naciones Unidas, es «trasladar por la fuerza a los niños del grupo a otro grupo». Eso sucedió en todo el continente americano, cuando los niños indígenas fueron separados de sus familias y forzados a asistir a escuelas dirigidas por las iglesias o por los gobiernos coloniales. Eso fue genocidio, según la definición de la ONU.

Pero, de nuevo, me resisto a discutir esto. Y no solo porque la palabra «genocidio» tenga tantos significados diferentes para diferentes personas. Pero porque lo que me preocupa no es cómo murió esa gente de hace mucho tiempo, sino cómo vivió.

Charles Mann en los cultivos tradicionales de maíz en los campos de la Nación Mohawk, Nueva York. Kiliii Yuyan / CEDIDA POR CAPITÁN SWING

Dice que más que la superioridad en tecnología militar o, por ejemplo, los caballos, el factor determinante de la conquista española fueron las enfermedades y lo ilustra con el caso de Pizarro y el imperio Inca, ¿fue en toda América así?No en todas partes, pero mayoritariamente así fue. Te daré un ejemplo.

Hubo 17 intentos de las fuerzas inglesas, francesas y españolas de crear asentamientos en la costa este de América del Norte antes de la famosa colonia de Plymouth en 1620. Solo dos sobrevivieron: Jamestown, que perdió alrededor del 80 por ciento de sus colonos y estuvo a punto de ser abandonado; y Québec, cuyos líderes dejaron en claro que no representarían una amenaza para los grupos indígenas que los rodean. Se podría decir que San Agustín fue un tercero, pero fue abandonado por un tiempo. Todos los demás fueron destruidos, la mayoría por nativos que se cansaron de los extranjeros y algunos por europeos rivales.

Luego vinieron las enfermedades europeas, comenzando con epidemias en Nueva Inglaterra en 1617 y 1618. Después de las epidemias, casi todas las empresas coloniales europeas en la costa este tuvieron éxito. La colonia de Plymouth se hizo famosa porque fue la primera colonia inglesa en mudarse después de que las epidemias destrozaran las sociedades nativas.

Es muy difícil imaginar los éxitos de los europeos sin las enfermedades propias que trajeron al continente.

La llegada de los españoles no solo vino acompañada de virus, sino también de especies invasoras vegetales y animales, ¿la conquista cambió determinantemente el ecosistema americano?Mucho. La llegada de Colón inició un enorme intercambio ecológico entre los hemisferios oriental y occidental, masas de tierra que habían estado separadas durante decenas de millones de años. Un gran número de criaturas de allá llegaron aquí, y un gran número de criaturas de aquí fueron para allá, iniciando una gigantesca convulsión ecológica que aún continúa. Fue el evento más grande en la historia de la vida desde la muerte de los dinosaurios. El difunto gran historiador Alfred Crosby llamó a este evento el Intercambio Colombino y es el tema de 1493, el libro que acompaña a 1491. Y que quizá también Capitán Swing, mi editorial en España, publique.



¿La conquista y colonización de América tuvo algún elemento positivo para el continente?Por supuesto. El trigo y el caballo fueron regalos tan maravillosos para las Américas como lo fueron la papa y el maíz para el resto del mundo. Sería una tontería decir que esos regalos justifican de algún modo la conquista, como sería una tontería decir que la creación del jazz justifica la trata atlántica de esclavos. Pero es innegable que el caballo se convirtió en una parte central apreciada de la cultura Lakota, Comanche y Blackfoot, y fue introducido por los conquistadores. Hay muchos más ejemplos.

A un español, y solo a un español, pertenece la gloria de ser la primera persona en Occidente en escribir: «Todas las personas del mundo son hombres»

¿Cuánto cree que queda por descubrir del mundo precolombino? ¿Es cómodo investigar sobre estos asuntos en un continente en el que, superado su pasado colonial, los estados independientes que nacieron de aquel mundo, tampoco dieron un trato mejor a los descendientes de los nativos?Estás tocando un tema importante y complejo: la relación entre colonizadores y colonizados. Especialmente en el pasado, muchos investigadores (especialmente, me temo, investigadores estadounidenses) han actuado, conscientemente o no, como si creyeran que los pueblos nativos eran ratas de laboratorio, que no tenían voz en lo que estaban haciendo. Hay una larga historia de abuso (dedico algo de atención a esto en el libro). Solo en los últimos años algunos grupos indígenas han producido sus propios arqueólogos. Mientras tanto, otros grupos han negociado acuerdos de colaboración con científicos, que combinan métodos de investigación modernos con los conocimientos de los pueblos nativos. El resultado ha sido, en mi opinión, resultados mucho más ricos.



Leía en Twitter hace unos días que ya había sufrido el ataque y la crítica de grupos españoles enfadados con su visión, ¿qué le ha parecido esa reacción a su libro?«Sufrir» me parece un poco fuerte. Simplemente me sorprendió la reacción de algunos nacionalistas españoles, sobre todo porque la conquista española es una parte relativamente pequeña de mi libro, que trata principalmente sobre las Américas antes de Colón. Y también me sorprendió la pobreza de la argumentación, al menos en lo que leí. Mucha gente decía, justificando la conquista, que los indios eran «primitivos» o «neolíticos». Esto significa, más o menos, que los nativos supuestamente estaban empobrecidos y eran analfabetos (alerta de spoiler: no lo estaban ni lo eran). Pero este argumento es lo mismo que decir que está bien, machacar a los pobres porque son pobres. «¿En serio?» pensé al leerlo, «¿vale la pena luchar contra esto?»



¿Cree que hoy en día en EE UU es más fácil tener una mirada crítica hacia el pasado español que hacia el anglosajón?No sé. Puedo decir que, en la cantidad relativamente pequeña de 1491 dedicada a la conquista, dediqué tanto o más tiempo a los ingleses (mis antepasados) que a los españoles. Y mis estanterías están llenas de análisis críticos de escritores estadounidenses sobre la invasión inglesa de América del Norte, posiblemente comenzando con el libro histórico de Helen Hunt Jackson, A Century of Dishonor, publicado en 1885.

Pero me gustaría recordar que existe una tradición aún más rica de crítica española a la conquista española. Y esta tradición comienza con Bartolomé de las Casas, uno de los grandes fundadores de los movimientos modernos de derechos humanos, antiesclavitud y teología de la liberación. Sí, las obras de Las Casas fueron mal utilizadas durante siglos por propagandistas antiespañoles. Pero a un español, y solo a un español, pertenece la gloria de ser la primera persona en Occidente en escribir: «Todas las personas del mundo son hombres».



Charles C. Mann Periodista y autor estadounidense especializado en temas científicos. Coautor de cuatro libros, es también editor colaborador de Science, The Atlantic Monthly y Wired. En el área de ciencia, tecnología y comercio, ha escrito para Boston Globe, Fortune, The New York Times, Smithsonian, Technology Review, Vanity Fair y el Washington Post, así como para HBO y la serie Ley y orden. En 2005 escribió 1491. Una historia de las Américas antes de Colón, seguido en 2011 por 1493. 1491 mereció el Premio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos (2016).