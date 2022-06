Carlos Bianco llamó a reflexionar sobre el papel que tiene el sector público.

El jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó este sábado que “es muy grave que se ataque al Estado” y llamó a reflexionar sobre el papel que tiene el sector público en la provisión de educación, salud, seguridad y empleo.

Las expresiones de Bianco se dieron en el marco de dos actos de entrega de escrituras a vecinos y vecinas de General La Madrid y Coronel Pringles, gestionadas a través del programa “Mi escritura, mi casa”.

“Se está atacando muchísimo al Estado en sus distintos niveles, ya sea nacional, provincial o municipal”, indicó Bianco durante una recorrida por el interior bonaerense y agregó: “Los medios porteños, desde la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tan distinta a los partidos del interior, reflejan esos ataques que dicen que al Estado hay que achicarlo, destruirlo, cerrar el Banco Central, etcétera”.

“Es muy grave, una locura”, afirmó Bianco e invitó a que lleguen “a los municipios del interior de la provincia y lo digan, que expliquen dónde va a estudiar la gente si no hay escuela pública, dónde se va a curar si no hay hospital público, dónde va a obtener seguridad si no hay fuerzas policiales públicas, de qué va a trabajar si se elimina el empleo público”.

En esa línea planteó: “En los distritos en los que el sector privado no llega para proveer esos derechos, ¿qué pasaría si el Estado desapareciera? Reflexionemos”, instó.

El funcionario bonaerense entregó 321 escrituras en General La Madrid junto al intendente local, Martín Randazzo, y en Coronel Pringles, con el intendente Lisandro Matzkin, entregó otros 103 títulos de propiedad a vecinos y vecinas del municipio.