‘Es muy importante que la Argentina mantenga el rumbo’ económico

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sostuvo este miércoles que «es muy importante que la Argentina mantenga el rumbo tal como lo hizo tan exitosamente durante los últimos meses» y destacó la «disciplina» del ministro de Economía, Sergio Massa, tras la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández en Bali, Indonesia.

«Es muy importante que la Argentina mantenga el rumbo tal como lo hizo tan exitosamente durante los últimos meses. Hemos concluido exitosamente la segunda revisión en un período breve debido a la disciplina que el ministro Massa y su equipo han demostrado, Y coincidimos en que, en este ambiente global tan difícil, es importante continuar con esta disciplina», dijo la titular del FMI en declaraciones formuladas a la prensa tras el encuentro con Fernández.

En el marco de la cumbre de líderes del G20, que concluyó este miércoles, Fernández se reunió con Georgieva en su última actividad en Bali, en un encuentro que se extendió durante 50 minutos -entre las 17.25 hora local (6.25 de la Argentina) y las 18.15 (7.15 de la Argentina)- en el salón Tampaksiring del Hotel Meliá, donde se alojó el mandatario con su comitiva.

El encuentro con la titular del FMI -que fue calificado por ambas partes como «muy bueno y constructivo»- fue la única actividad oficial del día, luego de que este martes el Presidente sufriera un cuadro de gastritis erosiva con signos de sangrado, del que evolucionó en forma favorable, pero que lo obligó a reducir su agenda por indicación médica.

Pleasure to meet with 🇦🇷 President @alferdez and Minister @SergioMassa on the sidelines of #G20Indonesia. Discussed most pressing global challenges, including impact of war in Ukraine. Welcomed their continuing strong efforts to support stability and growth in Argentina. pic.twitter.com/fjCW7smqYV

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 16, 2022