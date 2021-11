«Es tiempo de madurar la visión de un país que es una dictadura»

El líder opositor cubano Yunior García Aguilera, promotor de la marcha cívica contra el Gobierno de Cuba, pidió este jueves en Madrid madurar la relación con la isla, «porque el matrimonio entre el gobierno y el pueblo se ha convertido en un matrimonio fallido» y porque el país «es una dictadura«.

«La revolución devoró a sus hijos y a sus nietos», dijo García Aguilera en una multitudinaria rueda de prensa en Madrid, en la que relató los abusos por parte del gobierno cubano y destacó el «estallido social» que se dio en Cuba el pasado 11 de julio.

«No me querían preso, porque me convertían en un símbolo, me querían anular como persona, querían silenciarme«, ha relatado García, quien ha dicho no tener «nada más que mi voz, no podía quedarme callado».

El dramaturgo y activista no ha querido revelar quién le está ayudando pero ha dado las gracias al Ejecutivo por haberle proporcionado un visado que, ha precisado, tiene una duración de 90 días. «Quiero concentrarme en el movimiento cultural de cubanos que vive aquí», ha adelantado, aunque también pretende ayudar «a la gente que se quedó en Cuba».