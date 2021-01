«Es un adefesio con una mirada clasista» – NCN

En entrevista con NCN, el diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, opinó, entre otros temas, sobre el proyecto de «modernización, democratización y transparencia sindical«, que presentó a fines del 2020 la oposición en el Congreso. A juicio del legislador del Frente de Todos, la iniciativa es «un adefesio. Desde el punto de vista de la técnica legislativa es impresentable. Está escrito más como una proclama antisindical con una mirada clasista», disparó.

Cuando finalizaba el 2020 la oposición en el Congreso emprendió una nueva batalla política, esta vez, contra el sindicalismo del país. Para Juntos por el Cambio es inminente un cambio y ordenamiento del sindicalismo argentino, ya que les adjudican ser «una mafia» y por ello, a través del diputado nacional Álvaro de Lamadrid, JxC presentó un proyecto de ley de «modernización, democratización y transparencia sindical», que esperan poder tratar y debatir este año.

En esa línea, NCN habló con el diputado nacional Hugo Yasky, quien además es secretario general de la CTA y tiene un fuerte liderazgo dentro del sindicalismo argentino.

Para Yasky, la iniciativa presentada por la oposición carece de seriedad, primero, en el marco legislativo, e incluso criticó los problemas de redacción que presenta el proyecto. Y a su vez, alegó que el texto es más «una proclama sindical» que un proyecto presentable.

Yasky opinó que la iniciativa de la oposición lo que busca es generar definiciones «para alimentar a la prensa».

«Es más para alimentar a los medios de la derecha que para viabilizar un debate serio en torno a la reforma del ámbito sindical», disparó.

En ese sentido, Hugo Yasky alegó que desde la organización que preside, la CTA, «desde hace décadas» luchan por la democratización sindical y por la transparencia del movimiento sindical «pero lo hacemos sabiendo que el mejor ejemplo es el de la propia vida, y en ese sentido tenemos el orgullo de decir que todos los dirigentes que componen nuestra central y muchos otros de la CGT, forman parte de una dirigencia sindical que vive con los mismos recursos que aquellos que representan».

Y en esa línea, continuó con su descargo, -sin decirlo explícitamente-, respecto a la vida que llevan algunos sindicalistas:

«Nosotros (por la CTA) no formamos parte de ninguna aristocracia obrera, que no se codea en los countries con los dueños del poder financiero y del poder económico del país, que no posee propiedades, ni autos, ni amantes, para tratar de imitar la forma de vida de la clase dominante», dijo Yasky.