Es un club grande y hay que pelear todo

Centurión, de 29 años, firmará en las próximas horas su contrato con el club azulgrana para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Pedro Troglio.

«La realidad en un club grande es pelear el torneo. Ya que me quiera el técnico y esté entusiasmado en mí, tengo que devolverle todo en cancha», expresó el jugador, que ya pasó por Boca, Racing y Vélez en el fútbol local.

Centurión indicó que «por sí solo» San Lorenzo tiene que ser candidato al título de la próxima Copa de la Liga Profesional y sostuvo que él debe ponerse a punto físicamente, dado que hace «cinco meses» que no juega.

https://twitter.com/SanLorenzo/status/1483834328278867970

«San Lorenzo es un club grande. Tenemos que salir a ganar en todas las canchas, ser protagonistas y hay que pelear cosas grandes», sentenció.

«Ricky» Centurión, quien no tuvo continuidad en Vélez en el último tiempo, explicó que llega a San Lorenzo «a buscar minutos» y dijo sentirse «contento» por la nueva oportunidad en un club grande.

«Tengo felicidad en estar como San Lorenzo y que me abran las puertas. No voy a mentir, hace cinco meses que no juego, es la realidad. Pero quiero ponerme a punto y estar a disposición del técnico», sostuvo.