«Es un ejemplo pornográfico de como se apropian del Estado» – NCN

“Es un ejemplo pornográfico” de la “apropiación del Estado por parte de una facción política”, fue la frase utilizada por el senador nacional Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) para referirse a lo acontecido con la llamada “Vacunación Vip” que habría terminó con la renuncia a Ginés González García al mando del Ministerio de Salud.

En una entrevista en televisión, el Senador opositor, sostuvo que lo ocurrido “un impacto emocional en casi todos. En la población en general, en la población en situación de riesgo, en los trabajadores del sistema de salud y un nivel de indignación que genera una devaluación de la palabra del Gobierno muy grande”. De todas formas, sostuvo que “quedarnos solamente con esa primera reacción es poco. Me parece que amerita profundizar en por qué estas cuestiones ocurren”.

Lousteau argumentó que “Cuando me preguntaron sobre la economía, yo dije que el problema de la Argentina es que nuestro Estado perdió calidad y productividad, y la perdió porque distintos sectores se apropian del Estado. No hay ejemplo más pornográfico y explícito que éste” y continuó: “En el medio de la pandemia, donde no debería haber privilegios y sí orden, prioridades, necesidad absoluta de volver a lo esencial y prioritario, pasa exactamente lo contrario. Es una repetición de lo que hemos visto”, enfatizó.

En esta misma línea, explicó su planteo: “Cuando digo que se apropian del Estado, es el Gobierno apropiándose del Estado, una facción política apropiándose del Estado. A veces tenemos a empresarios, gremios u otros partidos políticos apropiándose del Estado, y la gente, no solamente ahora, después no siente que le llega el Estado. Siente que paga muchos impuestos, pero no tiene salud, educación, seguridad ni justicia porque esta cultura está multiplicada de infinitum en la Argentina”, manifestó.

No obstante, el radical de Juntos por el Cambio consideró que “más allá de la indignación, si uno les pregunta a los ciudadanos de a pie, esto no les debe sorprender”. Al mismo tiempo, consideró que hechos como el que detonó hoy “también revela la doble moral y el doble discurso o la hipocresía del Gobierno, que se la pasa hablando de por qué hace las cosas para privilegiar a los que menos tienen, a los más desaventajados”, sentenció Lousteau.