“Es un error no abrir Europa a la Sputnik V y a la vacuna china” – Télam

De paso por Buenos Aires para visitar familia y pares argentinos, el senador talo-argentino Ricardo Merlo, un veterano conocedor de la poltica en Roma y Europa con ms de 15 aos de experiencia en ese continente, reivindic el rol de la Unin Europea (UE) durante la pandemia, pero critic que an no haya aprobado las vacunas desarrolladas por Rusia y China porque, sostuvo, “es un error poner la poltica por encima cuando se trata de la salud”.

“Creo que la Unin Europea es algo necesario y un proceso exitoso en la historia, pero por eso no voy a decir que no hay errores. Creo que es un error no abrir Europa a Sputnik V y a la vacuna china, porque inclusive los cientficos italianos estn diciendo que la vacuna rusa tiene un nivel de efectividad del 90%”, asegur Merlo en entrevista con Tlam y agreg que la causa para esta decisin de las autoridades del bloque ha sido “un anlisis geopoltico”.

La UE aprob las vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, todas producidas en pases occidentales y con importantes retrasos en sus entregas prometidas, pero recin este jueves comenz a evaluar la rusa Sputnik V y an no inform avances en el proceso de ninguno de los inoculantes desarrollados por China y administrados ya en gran parte del mundo.

“Es un error poner a la poltica por encima cuando se trata de la salud. Pero creo que el EMA (ente regulador europeo) va a terminar aprobando la vacuna rusa y que tambin la vacuna rusa va a entrar en el mercado europeo”, agreg el subsecretario de Relaciones Exteriores del anterior Gobierno italiano.

– Tlam: Italia tiene nuevo Gobierno tras una fuerte crisis poltica. Cules deberan ser las prioridades y las principales medidas ahora?



– Ricardo Merlo: La primera debe ser un plan de vacunacin masivo y, la segunda, tratar de asistir a todos los sectores econmicos que estn sufriendo la crisis pandmica porque han debido cerrar. Por ejemplo los restaurantes o todos los centros de ski y hoteles que este invierno tuvieron que cerrar. Yo creo que gran parte del dinero que va a dar la Unin Europea se va a utilizar sobre todo para reactivar la economa y poder indemnizar a todos estos sectores que no pudieron trabajar.

-T: Como argentino, cmo describira el impacto que tuvo la pandemia en Italia?



-RM: Afect absolutamente todo, pero, claro, Italia tiene una ventaja que no tiene Argentina, tiene la Unin Europea. No le van a dar dinero a fondo perdido (prstamos que no hay que devolver) como vamos a recibir en Italia. Vamos a recibir 209 mil millones de dlares, de los cuales 90 mil millones de dlares son a fondo perdido. Es prcticamente un Plan Marshall. Lamentablemente Argentina no tiene esa ventaja. Pero yo veo que estn tomando todas las medidas necesarias. Por ejemplo, estn llegando cuatro millones de vacunas rusas y me parece muy importante. Nosotros hemos vacunado 4 millones de personas hasta ahora en Italia y hay un gran problema de provisin de vacunas en toda Europa.

-T: Sobre ese punto, cree que hubo errores en la gestin europea para conseguir vacunas?

-RM: Los contratos son confidenciales, no tenemos acceso a ellos. Pero la verdad es que Europa confi en los laboratorios y en este caso los que han fallado han sido los laboratorios que no han cumplido con lo que se haban comprometido a entregar. Europa compr, pag y reserv, pero Pfizer, Moderna y AstraZeneca no estn cumpliendo con lo que se comprometieron a cumplir. Ac la solucin de todo esto es vacunar, vacunar es prioritario.

-T: En paralelo a esta tensin con las farmacuticas, algunos pases de la UE empezaron a desafiar al ente regulador europeo y se adelantaron a aprobar y administrar vacunas de Rusia y China Cree que fue un error de la UE no haber avanzado en ese sentido?



-T: Por qu cree que se cometi ese error?



-RM: Fue un anlisis geopoltico. Creo que es un error poner la poltica por encima cuando se trata de la salud. Pero bueno, yo creo que el EMA va a terminar aprobando la vacuna rusa y esta va a entrar en el mercado europeo. Ac el problema es que se necesitan muchas vacunas y muchos laboratorios y muchos pases que fabriquen. En Italia estamos desarrollando una que creo que en 4 5 meses va a estar.

-T: Propia?



-RM: S, italiana. As que yo espero que dentro de poco tengamos nuestra vacuna en Italia tambin para poder ayudar a los italianos que van a tener problemas de acceso durante mucho tiempo, por ejemplo, en pases como Venezuela.

-T: Ve en el nuevo Gobierno italiano una tendencia a avanzar como hicieron Repblica Checa o Hungra sobre estas vacunas no autorizadas si la Unin Europea no las autoriza?



-RM: No, porque el Gobierno es un Gobierno europesta. Italia es fundador de la Unin Europea y seguramente vamos a estar alineados con la Unin Europea. El hecho de que la Unin Europea haya participado ha evitado una carrera entre los pases para comprar vacunas, alimentar el mercado negro o sacarse vacunas uno de otro. Desde ese punto de vista fue positivo. Ahora lo que tienen que hacer es moverse rpido. Yo creo que esto se destraba a partir de abril, que vamos a recibir entre 15 o 20 millones de vacunas.

-T: Un debate que crece en el mundo es el del acaparamiento de las vacunas y la distribucin desigual. En la OMC se est incluso hablando de liberar las patentes. Esto es algo que en Italia est en discusin?



-RM: Lo de la liberacin de las patentes s y muchos estamos a favor de la liberacin de las patentes. Que la distribucin fue desigual es probable, pero esta es una crisis que no tiene precedentes y es muy difcil poder analizarla a medida que se van produciendo los hechos. Por ejemplo, se puede decir que Europa acapar, pero no tiene vacunas, recibi muy pocas. Hoy hay tres pases que han vacunado mucho que son Estados Unidos, Gran Bretaa e Israel. Europa no.