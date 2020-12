Es un paso importante, pero tenemos que seguir cuidándonos

Así lo expresó el gobernador Gerardo Zamora tras las primeras vacunaciones que se llevaron a cabo en el hospital Independencia. Agregó que “la vacunación en el hospital será masiva y durará todo el día”.

El gobernador Gerardo Zamora celebró la aplicación de las primeras dosis de la Sputnik V al personal del Hospital Independencia, que se llevó a cabo durante la mañana de este martes.

El primer mandatario informó que la vacunación en ese nosocomio será masiva y se extenderá a lo largo de todo el día y que en una segunda etapa se comenzará a vacunar a las personas mayores de 60 años con enfermedades de riesgo.

“Es un paso importante pero no quiere decir que no tengamos que seguir cuidándonos. El país hizo una apuesta desde el primer momento en el cuidado de la vida y de la salud. No se han escatimado esfuerzos para firmar con todos los laboratorios así que esperamos tener todas las vacunas en el menor tiempo posible”, agregó.