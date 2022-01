‘Es una obligación marchar para pedir una justicia independiente y democrática’

Moyano señaló que la reforma laboral fue la única ley que no pudo llevar adelante el Gobierno de Macri. Foto: Victoria Gesualdi

El cotitular de la CGT y dirigente camionero, Pablo Moyano, afirmó este lunes que «es una obligación» participar el martes en la marcha frente al Palacio de Tribunales para reclamar por cambios en la Justicia y señaló que durante la administración de Cambiemos se «inventaron causas y allanamientos» a quienes se oponían «a ese gobierno de derecha que le sacaba derechos a los trabajadores».

«Es una obligación marchar mañana para pedir una justicia independiente y democrática y para que los jueces dejen de permanentemente fallar en favor de los sectores de poder», afirmó Moyano en declaraciones a El Destape Radio.

En ese sentido, el dirigente sindical camionero afirmó que «son varios los motivos» para movilizarse y criticó que un trabajador deba estar «15 o 20 años» para cobrar una indemnización mientras que «algunos juicios de empresarios o políticos de derecha» logran fallos de «forma automática».

Además, se refirió a la mesa judicial que habría operado durante el Gobierno del expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y aseguró que su sindicato fue «uno de los más perseguidos y perjudicados» durante esas gestiones.

«La reforma laboral fue la única ley que no pudo llevar adelante el Gobierno de Macri y nuestras organizaciones fueron las que permanentemente lo denunciábamos en las calles con paros y movilizaciones. Esos es algo que no me lo perdonaron. Por eso inventaron causas y allanamientos a quienes nos oponíamos a ese gobierno de derecha que le sacaba derechos a los trabajadores», subrayó.

En tanto, Moyano afirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciado por el presidente da «tranquilidad» a los dirigentes que representan a los trabajadores porque se dejó en claro que no «habrá ajuste, ni reforma laboral, ni previsional».

«Se tendría que investigar qué hizo (Mauricio) Macri con los 50 mil millones de dólares que le pidió al FMI. Toda esa banda que nos gobernó tomaron esos fondos y no construyeron nada. Esa también es una de las razones de la marcha de mañana. Fue el préstamo más oneroso de la historia y nadie investiga nada. Habría que hacerlo y que paguen con la cárcel si han perjudicado al pueblo argentino», puntualizó.