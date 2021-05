«Es una oportunidad para dejar las cosas claras». – NCN

El diputado Nacional Leopoldo Moreau emitió unas reflexiones en torno a la gira europea del Presidente Alberto Fernández.

A través de la red social del pajarito azul, el funcionario, expreso su mirara al tiempo que tildó al viaje como “una oportunidad para dejar las cosas claras”.

En este sentido, Moreau, sostuvo que “El viaje del Presidente Alberto Fernández a distintos países de Europa vuelve a poner en agenda el tema de la negociación con el Fondo Monetario Internacional para reestructurar la deuda que contrajo el Gobierno de Mauricio Macri”.

Esta gira presidencial es una buena oportunidad para exigir y reclamar que se corrija esa brutal asimetría que, de sostenerse, aumentaría aún más la brecha entre países ricos y países que no lo son. Hay que reclamar una mayor emisión de DEG — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) May 9, 2021

“En un artículo que publicamos el 22 de enero de este año (que puede verse en nuestra página de Facebook y en nuestro Twitter) señalábamos que el préstamo de cincuenta y cinco mil millones de dólares fue otorgado por presiones del Gobierno de Estados Unidos para respaldar la aventura reeleccionista del propio Macri” recordó y agrego “habilitando que ese multimillonario préstamo se destinara a financiar la fuga de capitales sin ningún impedimento del FMI para evitar que esto ocurriera sino, por el contrario, practicando sucesivos desembolsos que no hacían más que retroalimentar ese perverso mecanismo”.

“En ese mismo artículo adelantábamos que el Gobierno de EEUU, a través de la Reserva Federal, había volcado seis billones de dólares para paliar los efectos de la crisis desatada por el Coronavirus en su propia economía y que lo había concretado mediante acuerdos con el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá y el Banco Central Europeo” sostuvo el Diputado oficialista.

“Ya en aquel entonces dijimos que el FMI debía apelar a la emisión de Derechos Especiales de Giro, para auxiliar a países que, como el nuestro, también sufren el efecto de la pandemia, a los que se agrega un sobreendeudamiento irresponsable y criminal que contó con la complicidad de ese organismo financiero internacional” manifestó.

“El 29 de marzo, en otra nota que también puede verse en nuestra redes sociales, alertábamos que, si bien el FMI había finalmente decidido apelar a la emisión de DEG, la suma a distribuir sólo alcanzaba a seiscientos cincuenta mil millones de dólares que contrastaba impúdicamente con los seis billones de dólares volcado por los países centrales que beneficiaba únicamente a veinticinco estados mientras que el auxilio del Fondo estaba destinado a ciento sesenta y tres países. Una diferencia claramente inequitativa” prosiguió argumentando el funcionario.

Sobre el cierre, Moreau, culminó sentenciando que “Además el apoyo del Fondo no distingue entre países endeudados, como es nuestro caso, y otros que no lo están”.

«Esta gira presidencial es una buena oportunidad para exigir y reclamar que se corrija esa brutal asimetría que, de sostenerse, aumentaría aún más la brecha entre países ricos y países que no lo son. Hay que reclamar una mayor emisión de DEG que podría estar en línea con un reclamo que en el mismo sentido hizo un numeroso grupo de diputados demócratas de EEUU quienes sugirieron que el FMI llevara esa cifra a tres billones de dólares».

Moreau sostuvo que «por la ayuda de la Reserva Federal de EEUU en concordancia con los Bancos Centrales que mencionamos y los países que no están endeudados, cedan su parte a quienes sí lo están. Por supuesto, también hay que insistir que en el caso particular de Argentina el tratamiento del repago de la deuda descomunal y antiestatutaria que acordó la cúpula del FMI con el gobierno anterior no puede ser afrontada en los términos clásicos de un acuerdo de facilidades extendidas y que, por lo tanto, debe contar de una disminución de las tasas de interés y un plazo no menor a veinte años para su reestructuración».

Finalmente añadió que «lo que hace a la esfera de nuestras propias decisiones, debemos dejar clara y firmemente expresado que el ingreso que nos corresponda por los DEG no lo vamos a destinar a pagar los vencimientos de interés y capital con el FMI sino que lo vamos a destinar a dar un fuerte impulso al desarrollo de nuestra economía y a rescatar a nuestra sociedad y a nuestra democracia de los riesgos que corren como consecuencia de las dos pandemias que atravesamos: la del macrismo y la del Coronavirus».

«Mientras el denominado Mercado exige certezas para seguir con su juego especulativo, nuestro deber es darle certezas al pueblo argentino para que sepa que tiene un futuro de desarrollo industrial, tecnológico y laboral» cerró.