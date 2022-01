“es una pena que Conte Grand se haya excusado de dar explicaciones en el Congreso” – NCN

El diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y miembro de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, Eduardo Valdés, expresó: “es una pena que (Julio) Conte Grand se haya excusado de dar explicaciones en el Congreso”.

El legislador lamentó que el procurador Conte Grand no se presentara este martes como había sido citado y responsabilizó a Mauricio Macri de todos los episodios de espionaje.

Las declaraciones las hizo a El Destape Radio, donde planteó: “cuando a uno lo denuncian de algo que no tiene nada que ver, a mí me arde el estómago de ir a la justicia donde me convoquen a demostrar mi inocencia. La honestidad se tiene que probar inmediatamente”.

En este sentido subrayó: “Conte Grand perdió una oportunidad muy importante para explicar por qué tenía un teléfono encriptado de la AFI cuando era jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires y por qué estaba en contacto directo con la AFI nacional. Conte Grand sabe que la Ley de Inteligencia está por encima de cualquier situación que él tenga como procurador no corresponde que se manifieste por escrito”.

Asimismo destacó que “la ostentación del poder quedó clara hace 15 días se juntaron a comer el jefe de los fiscales Conte Grand con el ex presidente Mauricio Macri a la vista de todos”.

Su alocución estuvo centrada principalmente en responsabilizar al ex presidente de la Nación: “Va viendo la sociedad que el espionaje ilegal que llevó adelante el Gobierno de Macri a nivel nacional y en la Ciudad de Buenos Aires cuando espió a su hermana y a los familiares de la AMIA”, indicó Valdés.

En ese sentido señaló: “Desde allí hasta hoy han pasado incontables espiados: familiares de las víctimas del ARA San Juan, la propia familia de Mauricio Macri, funcionarios de su propio Gobierno. En todos estos casos de espionaje político yo no tengo dudas que no fueron ni Arribas ni Majdalani, es Mauricio Macri el que manda a hacer todo”.

Y concluyó: “Todos los que tengan vinculación con estas actividades tienen que venir a dar explicaciones a la bicameral”.