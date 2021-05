Escándalo: acusan a diputada radical de quedarse con parte del sueldo de sus asesores

Estela Regidor, NA.

La diputada nacional de la UCR por Corrientes Estela Regidor pidió hoy licencia a su banca tras quedar envuelta en un escándalo, al ser acusada de quedarse con parte del sueldo de sus asesores. La legisladora de Juntos por el Cambio presentó este viernes su pedido de licencia y afirmó que se presentará ante la Justicia para que se investiguen las acusaciones en su contra.

Según advirtió, se trata de una jugada armada con la “manifiesta intención” de perjudicarla. Regidor se vio envuelta en la polémica luego de que salieran a la luz audios en los que se la escuchaba pidiendo a sus asesores parte de los salarios que perciben por su tarea en el Congreso Nacional.

“Ante los hechos de público de conocimiento, basados en la difusión de audios de una conversación sucedida en el mes de enero, audios que fueron editados con manifiesta intención de perjudicarme, he decidido -en primer lugar- pedir licencia a mi banca como diputada por la provincia de Corrientes y presentarme ante la Justicia para que investigue estos hechos”, afirmó la diputada.

“En segundo lugar, quiero aclarar que de ninguna manera mi intención, en aquella conversación con mi equipo de asesores, fue solicitar dinero de sus salarios para mi persona. La intención, que quedó clara en la larga conversación que fue malintencionadamente editada, fue pedir que colaboren con otras personas, como ayudo yo con parte de mi dieta a personas con situación social vulnerable”, señaló la legisladora.

En un comunicado difundido por el bloque de la UCR, Regidor sostuvo: “En uno de los audios que están circulando se alcanza a escuchar que explico que ayudo económicamente a personas que lo necesitan y que les pedía a ellos la misma solidaridad. Sin embargo, en un segundo audio, la edición suprimió esta parte de la charla”.

“Confío en que la Justicia podrá deslindarme de las acusaciones que por estas horas los medios de comunicación están formulando sobre mi persona. El pedido de licencia tiene como objetivo no comprometer al bloque de diputados de la UCR y a mis pares de las otras fuerzas políticas. Soy una persona honesta, que puede demostrar perfectamente su patrimonio. Esto se puede observar en mis declaraciones juradas, que dejan constancia fehaciente de que mi patrimonio no ha variado desde que ingresé a la función pública”, resaltó la correntina. Y agregó: “Tengo además una fuerte fe y el compromiso con los más necesitados siempre ha sido para mí un eje rector en mi vida”.