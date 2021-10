Escándalo en Dolores: se suspendió la indagatoria a Mauricio Macri

Mauricio Macri en Dolores.

La audiencia en la que iba a comparecer el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el Juzgado Federal de Dolores debió suspenderse. El líder del PRO había sido convocado a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se investiga el presunto espionaje a familiares del hundido submarino ARA San Juan.

La presentación de Macri debió suspenderse después de que la AFI informara que no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto.

Por lo tanto, el ex jefe de Estado no puede declarar hasta que el presidente de la Nación lo releve.

De momento, no se fijó fecha para una nueva comparecencia, dependerá de cuando lo releve el mandatario Alberto Fernández, así lo pidió la defensa de Macri y el Juzgado hizo lugar.

«Se suspendió por un error grosero y bochornoso del juez (Martín Bava, subrogante) que sabía esto y debió haber evitado este acto», sostuvo el abogado Pablo Lanusse, que patrocina a Macri, en la puerta del Juzgado.

Se suspendió la indagatoria a Mauricio Macri en Dolores. Canal 26.

Macri llegó este jueves por la mañana a Dolores, donde al mediodía estaba citado para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que está acusado de haber promovido el espionaje a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo.

Macri estába citado para las 12 en el juzgado federal de primera instancia de Dolores, donde lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien el miércoles fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.

A las 10.30, Macri había llegado previamente a la sede de la Municipalidad de Dolores, donde mantuvo una reunión con dirigentes del PRO, como Jorge Macri y el jefe comunal, Luis María Camilo Etchevarren.





