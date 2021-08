Escándalo por fiesta en Olivos: Fabiola Yáñez se puso a disposición de la Justicia mediante un escrito

Fabiola Yáñez y la fiesta en Olivos. Fotos: NA.

La primera dama, Fabiola Yañez, y otros asistentes a su fiesta de cumpleaños número 39, el 14 de julio de 2020 en la Quinta Presidencial de Olivos, se puso a disposición de la Justicia mediante un escrito presentado en Comodoro Py en el que designó como abogados defensores a Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo.

El presidente, Alberto Fernández, aún no se presentó en el expediente pero podría hacerlo en los próximos días, aunque no está claro aún si será representado por algún defensor particular o será abogado en causa propia.

Además de Yañez, otros asistentes a la celebración también serán representados por los mismos abogados: Sofia Pacchi, Emanuel López, Stefanía Domínguez, Fernando Consagra, Santiago Basavilbaso, Rocío Fernández Peruilh y Florencia Fernández Peruilh.

El peluquero Federico Abraham, sobre quien desde el entorno presidencial depositaron las sospechas sobre la filtración de la fotografía, no aparece en la lista de los representados por Fioribello y Lizardo.

Fuentes judiciales explicaron que el escrito fue remitido por vía remota al sistema informático del Poder Judicial Lex 100 a última hora de anoche, y los abogados se presentaron esta mañana en Comodoro Py para aceptar las designaciones.

El juez Sebastián Casanello recibió la presentación y la derivó al fiscal Ramiro González, quien tiene delegada la investigación.

La designación de abogados es el primer paso procesal de los asistentes a la reunión en la Quinta de Olivos, quienes de esa manera se asumieron como imputados en la causa.

Entre los “derechos del imputado” que contempla el Código Procesal Penal está la posibilidad de una formulación espontánea de descargo mediante la aplicación de dos artículos, el 73 y el 279, aun antes de un eventual llamado a prestar declaración indagatoria.

En la causa se investigan las presuntas violaciones a los artículos 205 del Código Penal (violación a las normas de prevención contra la pandemia) y 248 (abuso de autoridad)





