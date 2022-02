Escepticismo de EEUU ante «desescalada» rusa en Ucrania

Estados Unidos anunció este lunes (14.02.2022) el traslado «temporal» de las operaciones de su embajada en Ucrania desde la capital, Kiev, hasta la mayor ciudad del oeste del país, Lviv, al insistir en que Rusia podría atacar el país «esta semana».

Mientras Rusia mencionaba la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN que pueda resolver la escalada de tensión en torno a Ucrania, el Gobierno estadounidense insistió en su escepticismo y en que no ha visto «ninguna señal tangible» de desescalada por parte de Moscú.

«Una invasión podría empezar en cualquier momento (…). Podría empezar esta semana», dijo en una rueda de prensa la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Esa afirmación contrastó con la que hizo poco antes el portavoz del Pentágono, John Kirby, que reconoció que no creía que el presidente ruso, Vladímir Putin, hubiera tomado todavía una decisión «definitiva» sobre si invadirá Ucrania.

Sin embargo, por «prudencia» y para garantizar la «seguridad de su personal», el Departamento de Estado anunció su decisión de «reubicar temporalmente las operaciones» de la embajada estadounidense desde Kiev a Lviv, a unos 70 kilómetros de la frontera de Ucrania con Polonia.

«Esta medida de precaución prudente no socava en absoluto nuestro apoyo o nuestro compromiso con Ucrania», aseguró el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.

Personal diplomático reducido

El grupo de diplomáticos que operará desde Lviv (Leópolis) es reducido, porque Estados Unidos ya ordenó el sábado la salida de Ucrania del personal no esencial de su embajada y la suspensión de los servicios consulares.

Trasladar a ese pequeño contingente al oeste del país permite a Estados Unidos mantener presencia sobre el terreno en Ucrania, al tiempo que facilita la posibilidad de evacuarlos -si fuera necesario- hacia Polonia, donde el Pentágono ha ordenado desplegar 4.700 soldados.

Blinken insistió en que la suspensión de operaciones en la embajada en Kiev es «temporal» y que se volverá a ocupar ese edificio «en cuanto lo permitan las condiciones», pero la logística de ese traslado transitorio ya ha supuesto muchos costes.

Destrucción de ordenadores

Según el diario The Wall Street Journal, el Departamento de Estado ha ordenado destruir los ordenadores y otros equipos de comunicación en la embajada en Kiev, además de desmantelar el sistema telefónico del edificio, que quedará custodiado por la Guardia Nacional de Ucrania.

Los materiales confidenciales que se guardaban en la embajada llegaron este domingo al aeropuerto de Dulles (Virginia), en las afueras de Washington, junto a 56 trabajadores de la misión diplomática, de acuerdo con un documento interno obtenido por el diario.

Estados Unidos ha advertido de que una invasión rusa de Ucrania podría comenzar con bombardeos aéreos y con un asedio a Kiev, e insiste en que cualquier estadounidense que siga en el país debería marcharse «inmediatamente», mientras aún haya opciones de transporte comercial.