Escepticismo entre gremialistas ante la llegada de Batakis a Economía

El sindicalismo sigue sumando derrotas: en los días previos a la renuncia de Martín Guzmán, la CGT ya le había bajado el pulgar al ministro como contó Mundo Gremial.

La CGT le pica el boleto a Guzmán

En esas angustiosas horas del fin de semana en las que se analizaba el recambio, varios dirigentes veían en Sergio Massa un posible sucesor, lo que no sucedió. Pero tampoco fueron consultados a la hora del revoleo de nombres.

Como es sabido finalmente Silvina Batakis quedó al frente del ministerio de Economía. En un recorrido de llamados que hizo este medio recogió las siguientes definiciones:

«Tenemos un recuerdo para el olvido de la gestión de Batakis en lo que fue el segundo mandato de Scioli período en el que quedó al frente del ministerio de Economía», dice sin medias tintas Guillermo Pacagnini, secretario general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP). Sigue: «La impronta de su gestión fue de ajuste, ya sea en los presupuestos sociales y en los salarios y los derechos laborales de los trabajadores del Estado en general, lo que después continuó con la gestión de Vidal».

Completa: «Batakis es tristemente célebre porque ajustó a docentes y trabajadores de la salud. Tuvimos un larguísimo conflicto con 17 paros incluidos por el intento de pagar el aguinaldo en cuatro cuotas; intento que fue derrotado logrando acortarlos. Otro ejemplo es que durante la gestión de Scioli – Batakis fue la primera vez que los trabajadores de la salud sufrimos descuentos por días de paro».

Cierra: «No recibimos con expectativas positivas y mucho menos en este contexto de acuerdo con el FMI y en este contexto de crisis en donde todo apunta que seguiremos siendo los trabajadores».

En los días previos a la asunción y quién sabe si premonitorio, Andrés «Cuervo» Larroque consideró que para «recuperar el poder adquisitivo del salario» porque «con la paritaria no alcanza», el expresidente Néstor Kirchner «recurrió a los aumentos por decreto para resolver aquel desfasaje». Estas palabras también cayeron mal en el sindicalismo que ven un avance sobre el movimiento obrero.

«Que Larroque siga diciendo boludeces«, disparó en diálogo con Mundo Gremial Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad. Siguió: «Desde ya le digo que los ferroviarios lucharán para que los aumentos no sean por decreto porque las paritarias son libres y sin techo. ¿Van a hacer todo por decreto?». Agregó: «Cuiden a los trabajadores porque cuando se enojen van a tener el gran temor porque van a decir que esto se acabó porque nosotros ya nos cansamos de picar piedra». Respecto a cómo ve a la flamante ministra se preguntó: «Tendrá que seguir la directiva de quien la manda, aunque no sabemos si es Cristina, Alberto o Scioli, ¿no sabemos quién la manda? Los funcionarios no es que no funcionan es que no existen».

Un dirigente de educación de la provincia y quien prefirió el anonimato perfiló a la ministra: «Como te digo que no tenemos un buen recuerdo de la ministra porque quiso pagar los sueldos en cuotas, también te digo que un ministro de Economía provincial es menos que un contador porque le toca administrar lo que le giran de Nación más algo de fondos propios». Considera que lo que le toca «será una recesión administrada, aunque nadie sabe cómo termina todo esto”.

El silencio de otros dirigentes cegetistas como la falta de un documento de apoyo a Batakis (lo que podría haber sido una salida elegante) evidencian las tensiones que reinan en Azopardo.

Un dirigente se excusó de opinar aunque graficó la incertidumbre: «En la CGT pensamos todos muy diferente: algunos están con Alberto, otros con Cristina; y otros estamos en el medio».