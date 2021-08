Escracharon a Ginés González García en un restaurante de Puerto Madero

Ginés González García, exministro de Salud, Foto: NA.

El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García fue objeto de gritos, insultos y agresiones verbales en un restaurante del exclusivo barrio porteño de Puerto Madero.

El episodio se produjo en la noche de este sábado en el restaurante Marcelo, del que el ex funcionario optó por retirarse luego de que lo llamaran “caradura”, “chorro” y “asesino”, entre otros insultos.

Antes, una joven que acompañaba a González García optó por filmar con su celular a los comensales que lo agredían y la imágenes se viralizaron.

González García renunció a su cargo en febrero pasado como consecuencia del escándalo que se conoció como “el vacunatorio VIP”, al ser inoculados contra el coronavirus en primer término y vulnerando las prioridades fijadas por el propio Gobierno dirigentes políticos y allegados al oficialismo.

A principios de julio, el ex ministro había vivido un incidente similar cuando fue increpad al arribar al país procedente de España en medio de la polémica por los varados en distintos puntos del mundo por las restricciones que había impuesto. El mes anterior, González García había viajado para vacacionar y para participar como profesor invitado en charlas de distintas universidades.

“Deberías irte de vacaciones a Venezuela amigo, no a España”, fue una de las frases que se escucharon mientras el ex ministro bajaba del avión, en tanto que también le recriminaron el “vacunatorio Vip”. También se lo criticó por haber viajado en una aerolínea europea y no en Aerolíneas Argentinas.





