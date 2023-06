Esos años claves que queremos olvidar: lecciones de la pandemia

El 11 de marzo 2020 fue el día que la Organización Mundial de la Salud declaró el Covid-19 como una pandemia; un día después del cierre de los estadios de futbol españoles por parte de la Liga. En Liverpool, la ciudad inglesa de los Beatles, 54.000 personas, incluyendo 3.000 que habían viajado desde Madrid, disfrutaron de un partido de Champions entre el Liverpool y el Atlético. Unas 37 murieron por el virus como resultado del encuentro deportivo, concluyó un informe elaborado por diputados británicos un año y medio después.

¿Quién tomó la decisión de permitir un macroevento así? En general, antes del 2020, ¿qué planificación habían hecho funcionarios y médicos ante una emergencia de salud como un virus altamente transmisible? ¿Si los años de austeridad no hubieran ocurrido, el sistema de salud público hubiera resistido mejor la crisis del Covid-19? Estas preguntas y cientos más se van a analizar en una investigación independiente en el Reino Unido que tiene previsto durar tres años. Algunas de las cuestiones son quizás ajenas a nosotros, en España, como si el enfoque sobre el Brexit o incluso el divorcio del entonces primer ministro Boris Johnson distrajeron al gobierno durante el periodo temprano de la crisis sanitaria. Otras nos hablan directamente de dilemas también afrontados en muchas comunidades autónomas españolas: ¿consiguieron las autoridades públicas el equilibrio entre proteger al público y conservar nuestras libertades y bienestar mental, físico y económico?

El lunes, el ex primer ministro David Cameron insistió que la década de recortes de gasto público prepararon a las finanzas británicas para poder enfrentarse a la crisis:

Muchos sanitarios y pacientes contarán a la investigación en cambio que cómo la austeridad, que también azotó a España, debilitó la respuesta frente al Covid.

Igual que Johnson, el actual primer ministro Rishi Sunak tendrá que responder si consultaron a los científicos sobre la conveniencia de políticas como un programa para subvencionar el 50% del coste de las comidas en restaurantes en el verano de 2020. Un programa descrito cómo “espectacularmente estúpido”, por un experto que formaba parte del grupo de consejeros sanitarios del gobierno que aumentó el número de nuevos contagios entre el 8% y el 17%. Por aquel entonces Ministro de Finanzas, Sunak fue la cara que promocionó la campaña «Eat Out To Help Out«, «Come fuera para colaborar».

“Uno de los objetivos clave de esta investigación pública es dar voz a los que perdieron a sus seres queridos y ofrecer una forma de justicia, obligando a los encargados a explicarse y asumir responsabilidades por lo que hicieron», escribió Andrew Rawnsley en el periódico de izquierdas, The Observer.

Unas 227.000 personas en el Reino Unido han muerto por Covid. Toda la población ha sufrido las consecuencias del virus de alguna manera y ahora está invitada a proporcionar sus experiencias a la investigación a través de Internet: «Aunque no podemos cambiar el pasado, puedes ayudarnos a entender y evaluar de forma completa cómo la pandemia afectó a nuestras vidas«, dice la página. «Cuéntanos qué se puede aprender, qué se hubiera podido hacer mejor o de forma distinta, o si se hacía algo bien».

Sería deseable que todos los países abrieran una investigación sobre su gestión de la pandemia

Las investigaciones públicas, public inquiries, juegan una parte importante en la democracia británica, ayudándonos a aprender lecciones sobre, por ejemplo, la segunda guerra de Irak, la masacre del Bloody Sunday en el norte de Irlanda y el desastre en el estadio de fútbol Hillsborough. Es un formato que no existe en España, que da una gran margen para abarcar distintos temas y esclarecerlos sin que haya necesariamente consecuencias legales. Aunque no tienen que estar liderada por un juez o una jueza, sí pueden obligar a que las personas testifiquen. También pueden profundizar más que las comisiones parlamentarias.

Sería deseable que todos los países abrieran una investigación sobre su gestión de la pandemia. Suecia también ha llevado a cabo una, a puerta cerrada en contraste con la británica, y mucho más rápida, sacando sus propias conclusiones antes incluso de que la londinense empezara. El Reino Unido no concluirá sus lecciones sobre la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial antes de tres años. Como escribe Zoe Williams en The Guardian: «La investigación existe para [preparar a la sociedad de cara a] aquello en lo que no queremos pensar: la siguiente pandemia«.