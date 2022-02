EspacioMG 🎧 ¿Es necesaria una reforma laboral en Argentina?

Una nueva edición del #EspacioMG tuvo lugar el último miércoles con el debate de unos de los temas tabú dentro del sindicalismo nacional. ¿Es necesaria una reforma laboral en Argentina?

Para profundizar sobre la temática convocamos a jóvenes dirigentes sindicales y especialistas del derecho laboral. Nos acompañaron Ignacio Lonzieme de la Unión Informática, Alejandro Kogan de Aeronavegantes y el abogado laboralista Luciano Bracamonte.

Todos coincidieron en defender la actual legislación del trabajo del país, aunque abrieron la posibilidad de profundizar un diálogo social tripartito, sectorizado, que ayude a resolver las problemáticas de empleo.

Cómo y en qué condición

Este es uno de los puntos más comentados en la charla, que se transmitió en vivo por la red social Twitter con la moderación del director de Mundo Gremial Juan Manuel Morena.

Compartimos algunas de las reflexiones de los invitados:

La reforma laboral, ¿es un tema tabú en el sindicalismo argentino?

IGNACIO LONZIEME – Secretario General de la Unión Informática

«Es un tema muy sensible para todos, en especial para el sindicalismo. Creo tienen un tratamiento bastante liviano al menos en la forma en que se expresa desde algunos sectores del empresariado. No hay que tenerle miedo a ningún debate. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

Hay desafíos nuevos, y no tan nuevos, en nuestra actividad hoy en día la forma de contratación en los hechos no es la misma en la forma determinada en la economía en el siglo pasado. A partir del 2000 tuvo cambios muy importantes por cómo modificó la tecnología las relaciones laborales y todo lo que tiene que ver con lo contractual.

El tema no es que sea tabú o que se le tenga miedo sino que la forma en que se plantea el debate no se dé de una manera seria y no se tienen en cuenta todos los puntos que se tienen que tener presente. Con esto no digo que hay que reformar algo ni nada por el estilo, hay que discutir todo, el tema es cómo y en qué condición».



ALEJANDRO KOGAN – Secretario de prensa de la Asociación Argentina de Aeronavegantes

«No es un tabú, el tema son las garantías de todos los sectores que tienen que sentarse a discutir una reforma laboral que no están dadas en un contexto de previsión hacia un futuro ni a corto, largo y mediano plazo.

Cuando se habla de reforma laboral, se habla sobre una elección para cautivar una u otra parte del electorado. Pero cuando bajan las aguas de los momentos álgidos de la política, y tenemos el tiempo y la seriedad necesaria para sentarnos a discutir qué debemos discutir, la realidad se escapa de la tapa de los diarios y de la agenda política.

En el plano aeronáutico, desde el 2013 que somos conducción venimos reclamando una ley federal de transporte y hace unos años reclamamos un convenio marco que establezca un piso de condiciones laborales para todos los actores que quieren incursionar en la industria.

Más allá del debate de la reforma laboral, que significaría modificar una ley nacional, todas las actividades y todas las ramas de la industria tienen pasos previos para reacomodar la seguridad que le brindan al trabajador y al empresario u empresaria que quiera invertir en el país».

LUCIANO BRACAMONTE – Abogado laboralista

«Hay que tener un debate serio y sin tinte ideológico. El oportunismo es malo porque genera expectativa en una franja social muy desprotegida que después ve frustrados esos intentos. El debate lo tienen que dar todos los actores del mundo del trabajo.

La informalidad laboral afecta gravemente a la organización sindical, que se ve cada ve menos representativa. Si las partes no se sientan a debatir un proyecto de país a largo plazo no hay solución».

Escuchá la charla completa: