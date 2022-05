Espacios políticos analizaron la realidad actual en Libertad de Opinión

Referentes de la UCR, Juntos por el Cambio, PJ, Frente Renovador y Frente Cívico se refirieron a la puja en el Frente de Todos y en la oposición.

El armado político y las pujas dentro de la política actual, son temas de debates en la realidad. Este martes Luciana Rached, por la UCR, estuvo en Libertad de Opinión y analizó la situación que vive el país y las disputas dentro del frente que Gobierna el país.

“Tengo 34 años y nunca ocupé un cargo electivo; el único que tuve fue partidario. Y cuando uno piensa en esto, tenemos que traspasar eso para buscar una nueva mirada dentro de la política, que es la construcción colectiva. Estamos mirando mucho una agenda individual, y hay una diferencia, hay una coalición que está gobernando. Cristina y Alberto ya son pasado. Esta nueva generación es la que tiene que pensar una Argentina distinta. No se trata de nombres, cuando hay familias bajo la línea de la pobreza. No pienso en otra provincia y país que no invierta en Educación y Trabajo. Hay cientos y miles de jóvenes que quieren irse del país porque no hay oportunidades. Tenemos que proyectar un mejor país, con empleo genuino. La política no es personal, se trata de qué ideas se traen para mejorar”, puntualizó.

A su turno, Facundo Pérez Carletti de Juntos por el Cambio añadió: “Miro esto con mucha preocupación. La gente no entiende lo que está pasando. Sólo se choca con la realidad de todos los días. Ojalá que esta interna institucional se pueda solucionar. Alberto Fernández ha tirado la toalla en materia económica. Tampoco veo colaboración de su frente político ni tratan de ver cómo ayudar”.

En tanto que el dirigente de la UCR del Frente Cívico, Lelio Manzanares se refirió también a la interna del gobierno nacional: «Las internas siempre le dan otra entidad al debate y a la discusión, pero hay que hacer cierta autocrítica de transparentar cuestiones internas hacia afuera (…) Alberto y Cristina no están peleados, son cuestiones de internas y lamentablemente hay cosas que se entera el común de la gente que no tiene por qué enterarse y son divergencias que se tienen que solucionar de la puerta para adentro. Por eso, planteo que la solución real tiene que venir de una gran unión argentina, de todos los sectores y los políticos debemos dar el ejemplo, mostrando otros tipos de acciones».

El concejal bandeño del Frente Renovador, Gabriel Santillán hizo referencia al espacio que ocupa su partido en la coalición gobernante: «El Frente Renovador fue un puente para la coalición que hoy es Gobierno. Debemos madurar el sentido de la coalición, pulir asperezas y seguir trabajando. El Frente Renovador es una válvula de escape».

A su turno, Víctor Paz del Partido Justicialista también se refirió a las internas del gobierno y consideró que sería importante una renovación dirgencial de cara al futuro: «Las discusiones siempre van a existir en los espacios políticos, pero tenemos que ver más allá, porque esto no nos tiene que hacer perder la visión de qué es lo que necesita la gente. Los dirigentes estamos trabajando para ver como solucionamos los problemas, de inflación, de empleo, que estamos mal con mucha informalidad y estos son los temas que debemos abordar (…) Tenemos que ir renovando la política, escuchando a la gente. Y en la provincia, no tiene nada que ver con lo que pasa a nivel nacional, que está bien administrada, con obras públicas y todo para seguir creciendo. El interior federal debe ser escuchado por todo el país para que mañana vaya ocupando lugares en el Gobierno nacional, eso es lo que debemos hacer y no meternos en la ‘preocupación’ de una pelea que no tiene sentido».