España: detuvieron a un ex militar que simuló en un video fusilar a miembros del gobierno – Télam

La policía española arrestó hoy a un ex militar sospechoso de ser el protagonista de un video difundido en redes sociales, en el que se simula el “fusilamiento” de varios miembros del gobierno español, entre ellos el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

El hombre, actualmente taxista y al parecer con antecedentes penales, fue detenido en La Cala del Moral, una localidad de la Costa del Sol cercana a Málaga, donde presuntamente se grabó el video, en el que una persona hace tiro al blanco con imágenes de funcionarios del gobierno.

La Policía Nacional anunció en sus redes sociales la localización del autor de los disparos, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía, acusado de un presunto delito de odio.

Se investiga ahora si el sospechoso tiene vínculos con algún movimiento de extrema derecha, según fuentes policiales citadas por la prensa local.

El video, que publicó ayer en exclusiva el diario digital La Marea, provocó estupor y condena por parte de los miembros del gobierno progresista de España, que apuntaron a sectores de la ultraderecha..

El derechista Partido Popular (PP) y los extremistas de derecha de la agrupación Vox mantuvieron silencio.

En las imágenes aparecen primero las fotografías de cuatro miembros del gobierno y un dirigente de Unidas Podemos (UP), el partido de Iglesias, pegadas a dianas de tiro en el fondo de una especie de garaje o galpón, que ahora se identificó como un polígono industrial.

Las personas de las fotografías, señaladas como blanco, son Sánchez, Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el diputado de UP Pablo Echenique.

A continuación, la persona que filma – y a la que no se le ve el rostro- grita “¡Sentencia!”, y otro responde: ¡Asesinato!”, justo antes de que el tirador, que lleva una pulsera con la bandera española, derribe uno a uno los blancos con una escopeta.

Después el tirador mira a la cámara, sonriente y se despide con el dedo del medio de la mano levantado, entre las risas de sus cómplices. Hay al menos otras tres personas presentes.

El amenazante video, que fue publicado en Twitter y otras redes, fue filtrado de un grupo de WhatsApp de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, según La Marea.

A través de un comunicado, el gobierno mostró “su total repulsa y condena de estas imágenes” que “contienen amenazas graves y siembran el odio”.

Asimismo, se informó que la Abogacía del Estado presentaría una denuncia ante la Fiscalía “para tratar de esclarecer los hechos e identificar a los autores de los mismos”.

Iglesias, líder de UP, reaccionó publicando el video en Twitter, junto a un mensaje en el que advierte que “las amenazas de muerte” de “pseudocomandos de la ultraderecha” no distraerán al gobierno de la “tarea de reforzar la justicia social y una recuperación económica que no deje a nadie atrás”.