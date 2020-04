España supera las 16.000 víctimas fatales pese a nuevo retroceso diario

El número de víctimas fatales por coronavirus ascendió hoy en España a 16.353 personas, tras registrarse 510 nuevas muertes en las últimas 24 horas, la cifra más baja en 19 días, mientras el número de enfermos aumentó en 4.830 personas, hasta llegar a 161.852.

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad español muestran que tras cuatro semanas de confinamiento de la población, el coronavirus superó el pico de contagios, y ahora retrocede poco a poco, dejando una sangría de fallecidos cada vez menor.

España tiene que lamentar 510 nuevas víctimas fatales por Covid-19, pero se trata de la cifra menor de fallecidos desde el 23 de marzo, cuando se registraron 462 decesos.

Asimismo, el número de infectados aumentó en 4.830 personas, lo que representan un 3,1% de incremento respecto a la jornada previa, cifra que afianza la tendencia de ralentización de la última semana.

Por otro lado, sigue aumentando el número de los que se curaron del coronavirus, con 3.341 más, hasta llegar a 59.109 desde que comenzó la pandemia.

La pasada medianoche entró en vigor en España la segunda prórroga del confinamiento de la población, aprobada por el gobierno y validada por el Parlamento, que se extenderá hasta el 26 de abril.

No obstante, entre el lunes y martes, el país comenzará a recuperar la actividad económica no esencial, que fue suspendida por decreto el pasado 30 de marzo, como medida para endurecer el confinamiento y evitar así el colapso del sistema sanitario cuando todavía no se había llegado al pico de contagios.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presidió hoy la reunión del Comité Científico que lo asesora, entre cuyos expertos algunos no están de acuerdo con abrir la actividad económica, por miedo a un repunte de los contagios, según trascendió en la prensa española.

También las autoridades de la norteña región de Cataluña, uno de los polos industriales del país, expresó su disconformidad con esta apertura y reclamó a Sánchez que mantenga el confinamiento total de la población.

Ante el regreso de la actividad, no obstante, el Ministro de Sanidad, Salvador Illia, recomendó el uso de barbijos y aseguró que el gobierno los iba a facilitar en los transportes públicos ante la escasez de este material de protección.