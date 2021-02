España superó la barrera de los 3 millones de casos – Télam

A mediados de diciembre se estim que un 10% de los 47 millones de habitantes de Espaa habra resultado infectado.

Espaa super este martes la barrera de los 3 millones de casos de coronavirus, tras el fuerte aumento observado desde las fiestas de fin de ao y Reyes Magos, mientras que miles de ciudadanos comenzaron a organizarse en colectivos regionales para atender las secuelas que persisten tras superar la enfermedad.

En las ltimas 24 horas, Espaa report 16.402 contagios de la Covid-19 y 766 muertes, cifras que elevaron el total a 3.005.487 y 63.061, inform hoy el Ministerio de Sanidad en su balance diario replicado por la agencia AFP.

Sin embargo, el nmero de casos notificados se considera ampliamente infravalorado, porque el colapso que los servicios sanitarios experimentaron al inicio de la pandemia imposibilitaron seguir el conteo.

El 15 de diciembre, el Gobierno de Pedro Snchez present un estudio de seroprevalencia en el que calculaba que un 10% de los 47 millones de habitantes de Espaa (4,7 millones) habra resultado infectadohasta ese momento con el virus.

Espaa se convirti en el primer pas europeo en superar el milln de casos el 21 de octubre, en 11 semanas sum otro milln de contagios y entre el 7 de enero y hoy report un milln de infecciones ms, que las autoridades atribuyen a la flexibilizacin de restricciones durante Navidad, Ao Nuevo y la fiesta de los Reyes Magos.

Actualmente, y desde el inicio de la campaa de vacunacin el 27 de diciembre en Espaa, ms de 800.000 personas recibieron las dos dosis, y el Gobierno espera vacunar al 70% de la poblacin antes de que finalice septiembre.

Por otro lado, miles de ciudadanos que ya superaron el coronavirus comenzaron a agruparse en colectivos regionales para llamar la atencin sobre los sntomas que permanecen en el cuerpo tras cursar la enfermedad.

Segn un estudio realizado por La Sociedad Espaola de Mdicos Generales y de Familia (SEMG) entre el 13 de julio y 14 de octubre en base a 2.000 entrevistas, tras observar que un 10% de los pacientes que acudan a hospitales desarrollaba secuelas, la lista de sntomas que persisten, hasta el momento por tiempo indeterminado, est encabezada por el cansancio, malestar general y dolores de cabeza.

Tal es el caso del vasco Danielle Delgado, de 51 aos, quien, debido a su profesin poda corregir tres o cuatro libros al mes, pero ahora es incapaz por falta de concentracin.

“La tos no me ha abandonado desde marzo pasado, tambin cuando estoy hablando por telfono, si subo una pequea cuesta me agoto”, agreg hoy, citado por la agencia de noticias Sputnik.

La vicepresidenta de SEMG, Pilar Rodrguez Ledo cont que este fenmeno se podra explicar con los estudios recientemente conocidos que sealan “la persistencia en el tubo digestivo” y agreg: “Si esto fuera as, no podramos hablar de secuelas porque no tenemos certeza de que el virus se haya eliminado”.

Asimismo, la SEMG anunci que iniciar un registro clnico sobre estos casos clasificados en diciembre ltimo por la Organizacin Mundial de la Salud como “Sndrome Post Covid”, que no son detectables con las pruebas PCR, tiene causas desconocidas y no cuentan con tratamiento ya que sera una enfermedad crnica.