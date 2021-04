España suspendió la aplicación de la vacuna de AstraZeneca en menores de 60 años – Télam

Espaa se suma a Alemania y Pases Bajos, que restringieron el uso de AstraZeneca solo a mayores de 60 aos.

Espaa decidi este mircoles suspender la aplicacin de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus en menores de 60 aos y reservarla para las personas entre esa edad y 65 aos luego de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) encontrara un “posible vnculo” con casos raros de trombos.

Hasta el momento, la mayor parte de las 2,1 millones de dosis del frmaco que estaba destinado a la poblacin menor de 65 aos fueron aplicadas a trabajadores esenciales, como docentes y profesores, sin lmite de edad, y tambin se haban empezado a administrar a la poblacin general entre 60 y 65 aos.

La decisin fue adoptada por el ministerio de Sanidad por “principio de precaucin”, tras reunirse con sus homlogos europeos. A mediados de marzo pasado en Europa se notificaron varios casos de trombosis, que se haban detectado mayormente en mujeres menores de 60 aos que haban recibido las dosis de AstraZeneca, motivo que precipit que una quincena de pases interrumpiera su plan de vacunacin.

En un primer anlisis, la EMA haba resuelto que la vacuna era “segura y efectiva”, aunque no se poda descartar el vnculo causal con la decena de casos raros de trombos, pero tras un nuevo estudio el organismo pidi que se agreguen los cogulos de sangre como “efectos secundarios muy raros” en el prospecto del frmaco.

Pese a que el organismo igualmente concluy que los beneficios siguen siendo mayores que los riesgos y aconsej seguir administrando sin lmite de edad el antdoto de la compaa anglosueca, el Ministerio de Sanidad decidi cambiar la estrategia de aplicacin de esta vacuna.

Respaldada por el Consejo Interterritorial, la ministra de Sanidad Carolina Darias propuso a las comunidades autnomas que en Espaa se frene la vacunacin en los menores de 60 y comunic que la Comisin de Salud Pblica analizar el procedimiento con mayores de 65 aos, inoculadas hasta ahora con las vacunas de Pfizer y Moderna.

Solo Madrid se pronunci en contra de la propuesta al argumentar la existencia de “muchos cambios” con la pauta de esta vacuna, segn fuentes citadas por el diario El Pas.

No obstante, fuentes regionales aadieron que no comparten la propuesta del Ministerio de Sanidad “porque no est basada en las Conclusiones del Comit para la Evaluacin de Riesgos en Farmacovigilancia Europeo (PRAC)” de la EMA.

Espaa se suma entonces a Alemania y Pases Bajos, que restringieron el uso del antgeno de AstraZeneca solo a mayores de 60 aos.

En tanto, Reino Unido recomend no vacunar con la vacuna anglosueca a menores de 30 aos y Blgica propuso limitar su uso solo a los mayores de 55 aos, mientras que Italia plantea limitarlo a menores de 60.