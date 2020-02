España ve inaceptable el proyecto de presupuestos de la UE | Internacional

No. Un no tajante. El proyecto de presupuestos de la Unión Europea para 2021-2027 publicado la semana pasada por el presidente del Consejo Europeo, Charles, Michel, ya tiene respuesta española. La propuesta, según ha señalado este lunes la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, es “insuficiente”, el reparto es “injusto” y no reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y como elemento fundamental para la transición ecológica”.

La ministra española se expresaba así antes de la reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE, la primera cita de la semana en que se ha analizado el proyecto presupuestario. La reunión ministerial ha intentado allanar el terreno antes de la cumbre europea extraordinaria convocada para este jueves, 20 de febrero. Pero el primer tanteo solo ha servido para constatar las enormes diferencias que existen todavía entre los 27 Estados miembros.

“Si todo el mundo está a disgusto, quizá la propuesta es un buen compromiso”, ha señalado el comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, tras la conclusión del Consejo de Ministros de la UE. Hahn considera que el proyecto de Michel, que prevé un gasto de 1,094 billones de euros durante el próximo septenio, supone “un buen punto de partida”.

El optimismo de la Comisión, sin embargo, no es compartido por casi ninguna capital. Los socios contribuyentes netos (como Alemania y Holanda) consideran que el techo de gasto fijado por Michel (equivalente al 1,074% de la Renta Nacional Bruta de la UE) es demasiado elevado. Esos países insisten en que tras la salida del Reino Unido (el pasado 31 de enero) se ha producido un agujero presupuestario (de 75.000 millones en los próximos siete años) que obliga a ajustar las cuentas drásticamente a la baja.

Los receptores netos, entre los que figura España, lo consideran demasiado bajo y con recortes inaceptables en política de cohesión (12% menos que en el marco 2014-2020) y agricultura (14% menos sobre el mismo período).

El Parlamento Europeo, que debe dar el visto bueno al acuerdo final, tampoco acepta las cifras planteadas, por considerarlas muy lejos de su petición inicial, que aspiraba a un gasto de 1,32 billones, equivalente al 1,30% de la RNB. Michel, sin embargo, ha ofrecido la posibilidad de introducir nuevas fuentes de ingreso a nivel comunitario (como una tasa sobre el plástico) que podría ayudar a contentar al Parlamento.

Más difícil será lograr la unanimidad de los 27 Estados miembros, que llegan a la cumbre del jueves dispuestos a regatear hasta el último céntimo. Como medida de presión, Michel no ha fijado ni hora ni día de conclusión para la cumbre. Pero la táctica no ha impresionado demasiado a los representantes diplomáticos de los Gobiernos y muchos de ellos se muestran convencidos de que esta cumbre acabará sin acuerdo y será necesario convocar otra como mínimo. “Un acuerdo sería tan raro como un día soleado en Bruselas en febrero”, ironiza una fuente dipilomática tras la reunión del lunes.

El comisario Hahn considera que sería un error perder más tiempo. “Con el acuerdo ganan todos”, ha señalado. Y ha recordado que si se llega a 31 de diciembre sin nuevo marco presupuestario “se producirá un vacío legal” que puede perjudicar a todos los Estados miembros, sean contribuyentes netos o receptores. Fuentes comunitarias recuerdan que 2020 es el último ejercicio del marco presupuestario actual y, por tanto, el presupuesto de este año no se podríar prorrogar (por doceavas partes) en 2021.

“Ha llegado el momento de decidir el presupuesto y decidir qué Europa queremos”, ha urgido Andreja Metelko-Zgombić, secretaria de Estado de Asuntos Europeos de Croacia, país que preside este semestre el Consejo de Ministros de la UE.