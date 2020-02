Español: “Precios Cuidados será una referencia real de cuánto cuestan los productos” – Télam

“Precios Cuidados es una oportunidad para incrementar las ventas en supermercados”, afirma Espaol

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, destacó la recuperación de Precios Cuidados como una política económica que “ayudará a cuidar los bolsillos de los hogares”, y subrayó que el programa “en sus inicios fue bueno y luego lo desvirtuaron”.

El Gobierno relanzó el 7 de enero último una nueva edición de Precios Cuidados, programa presentado originalmente a comienzos de 2014 durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y que junto con Ahora 12, de financiamiento con tarjeta en cuotas, y que fueron fuertemente criticadas por la administración de Mauricio Macri, continuaron durante la gestión anterior.

En esta oportunidad, el programa arrancó con 311 productos, de los cuales sólo siete estaban en el listado anterior, una baja de precios promedio de 8% y la reaparición de primeras marcas de alimentos, limpieza y perfumería que tampoco figuraron durante la administración de Mauricio Macri.

Télam: -Cómo define esta nueva edición del Precios Cuidados?

Paula Español: -Lo que iniciamos es la recuperación de un programa que originalmente fue bueno y luego fue desvirtuado. Esta política tiene un gran potencial para mejorar la capacidad adquisitiva del salario. Haremos que sea una real referencia de cuánto cuestan los productos y nos ayude a cuidar los bolsillos de los hogares. También a través de este programa buscamos tener una vinculación muy fuerte con las provincias y los municipios, en materia de fiscalización y de mejoras del mismo.

T:- ¿En qué fue desvirtuado el programa?

PE: -Durante el gobierno de Macri se continuó de una manera que perdía su sentido de ser un programa de precios de referencia y de representar los consumos de los hogares argentinos. Pasó a tener una canasta de casi 500 productos en los cuales había diez marcas de chimichurri, diez de crema para las manos, café en saquitos. Esos precios no generan referencia ni tampoco representan el consumo de la gente.

T: -¿Cuál fue el criterio para el relanzamiento de Precios Cuidados?

PE: -Rearmar una canasta de productos que representen a los hogares en su patrón de consumo, con primeras y segundas marcas, no como el programa desvirtuado del macrismo que tenía terceras y cuartas marcas, desconocidas. El que hicimos es un cambio importante, porque las primeras marcas no sólo generan precios de referencia para el resto, sino también abastecimiento. Si el programa no tiene abastecimiento, deja de cumplir su rol.

T: -¿El abastecimiento está pensado para todo el país?

PE: -Sí, la vocación es hacer un programa que sea federal y que llegue a las provincias. Para eso hay que sumar bocas de expendio que no sólo sean los grandes supermercados, sino también medianos y pequeños, y también incorporar productos de marcas regionales con abastecimiento sólo en una provincia o una región.

En ese sentido, venimos trabajando desde antes del lanzamiento con la Cámara Argentina de Supemercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) para que nos acerquen ofertas, listas regionales, tanto de bocas de expendios como de productos, como para armarlos e incorporarlos a la aplicación.

T:-¿Se van a incorporar almacenes?

PE: -Estamos trabajando con los centros mayoristas, con quienes está muy avanzada la negociación. Esa es una forma de federalizar el programa porque los mayoristas son los intermediarios con bocas de expendio de menor tamaño, como almacenes, que tienen su representatividad en el interior del país.

T: ¿Y los supermercados chinos?

PE: -Hace unas semanas empezamos también la negociación con los supermercados chinos, con las dos cámaras que los representan. Estamos esperando que nos brinden la información necesaria para continuar esa negociación, tanto de las bocas de expendio que van a participar como de la canasta que quieren poner a disposición en Precios Cuidados.

T: -¿Cómo va a ser la revisión periódica del programa?

PE: -El programa se firma por un año y es importante que quede claro que los productos que ingresan van a permanecer todo el año. Lo que trimestralmente se revisan son los precios, en función de los costos y de lo que suceda con la economía, para que sigan siendo valores de referencia y para que sigan siendo razonables para las empresas, para tener una rentabilidad que garantice el abastecimiento en góndola. La canasta es anual y cada tres meses se revisan los precios, no los productos. Lo que sí va a ocurrir es que cada tres meses se van a sumar productos, pero no restar. Pretendemos sumar productos por variedad, por economías regionales, aptos para celíacos y saludables.

T: -¿Por qué cree que el macrismo en el gobierno continuó con programas como el Precios Cuidados y Ahora 12, si los había criticado cuando era oposición?

PE: -La continuidad de estos programas tiene que ver con que la opinión pública se quedó con una idea muy positiva de ambos, entonces les era muy costoso darlos de baja. Estos programas tenían mucha receptividad en la sociedad en general. Ese costo no lo quisieron pagar y los continuaron. Pero los continuaron más por una cuestión mediática que porque realmente se creyera en cómo tenían que funcionar. En el caso del Precios Cuidados no se persiguió que el programa mantuviera el espíritu de tener herramientas para que los consumidores sepamos cuánto valen los productos. Fue un acto de comunicación y no de continuar con un programa útil a la sociedad.

T: -¿Por qué esta versión de Precios Cuidados es mejor que las anteriores?

PE: –La nueva versión de Precios Cuidados mantiene el espíritu original, pero seis años más tarde tanto la tecnología como el aprendizaje de las cuestiones que no funcionaron tan bien y son mejorables, nos permitirán tener un programa mejor. Además la aplicación para dispositivos móviles que acompaña al programa permite tener una llegada mucho más amplia porque todos en todo momento y lugar podemos tener la canasta de Precios Cuidados.