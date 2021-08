Especialista no descarta un respaldo de Occidente si los talibanes hacen un gobierno pragmático – Télam

El periodista Fernando Ducls vivi y trabaj en Afganistn

El periodista argentino Fernando Ducls, que vivi en Afganistn y trabaj desde all para medios internacionales, afirm que la clave en este nuevo acceso al poder de los talibanes es “ver si son iguales a los que gobernaron entre 1996 y 2001” con un rgimen teocrtico extremo que sufrieron, sobre todo, las mujeres, o estn un poco ms adaptados al mundo actual, y no descart que “si encaran un gobierno pragmtico puedan contar con el apoyo de Rusia y China e, incluso, de Occidente”.

“Cuando los talibanes estuvieron en el poder el mundo era completamente diferente al actual y depender de ellos obtener ahora el reconocimiento internacional que no tuvieron hace 25 aos. En 1996 solo los reconocieron Pakistn, Emiratos rabes y Arabia Saudita”, seal en dilogo con Tlam Ducls, quien cuenta por Twitter sus experiencias en Afganistn bajo el usuario “@periodistn”.

“Los talibanes no son los mismos que en 1996, cuando eran mayoritariamente de la etnia pastn. Ahora se extendieron y lo integran uzbekos, tayikos, saras… hay muchos cambios, lo que puede permitir mirar la situacin con cierto grado de optimismo, agreg.

En este sentido, Ducls coment la foto de una presentadora de televisin afgana que el sbado sali vestida con ropas occidentales y el pelo suelto y el domingo apareci vestida de negro y con el pelo completamente cubierto. “Esa situacin es peor que anteayer, pero mil veces mejor que en 1996, cuando en primer lugar los talibanes prohibieron la televisin y, segundo, no poda haber una mujer sin un burka cubrindole la cara”.

“Por eso, creo que cuando pase este caos inicial los talibanes van a tener que gobernar, y ah veremos si son los mismos de hace 25 aos, ms all de lo que piensen, o si pueden establecer un gobierno un poco ms pragmtico, que pueda ser aceptado sin tantos pruritos por Occidente”.

El regimen talibn aterroriz a la poblacin entre 1996 y 2001



“No descartara la posibilidad de que el movimiento talibn se apoye en occidente, y menos si est abierta la posibilidad de hacer negocios. Hay oleoductos muy importantes que construir. El gas de la exUnin Sovitica que salga por Pakistn. Hay mucho por reconstruir, porque Afganistn es un pas destruido”, seal.

En este esquema, “si los talibanes vuelven a 1996, a ese rgimen en el que las mujeres no podan ni estudiar, entonces para Occidente va a ser muy difcil apoyarlos, pero si plantean un gobierno conservador, tradicionalista, religioso con ciertas prohibiciones y otras no, tipo Irn… bueno, ah para occidente es otra cosa. Todo el mundo est esperando a ver qu hacen, porque estos son nuevos talibanes. Pueden volver a ser los viejos talibanes? S, pueden. Por eso estamos todos esperando, porque no lo sabemos”, agreg el periodista especializado.

En este panorama, el factor geopoltico es determinante, entonces. “Rusia, que cuando era la URSS ya perdi en Afganistn, no se va a aventurar a otra cosa. Y China est muy atenta y, adems, no suele meterse en la poltica de otros pases, hace negocios.”, pero “no descarto en absoluto que puedan tambin tener vnculos con Occidente. Depende de que sean pragmticos y moderados tranquilamente pueden ser aceptador por la comunidad internacional, sobre todos si ven oportunidades de negocios”.

Respecto de lo que significa para Estados Unidos perder la guerra ms larga de su historia, Ducls dijo que “en el plano simblico, porque ya saba que esta guerra no estaba yendo a ningn lado, esta es una derrota gigantesca y estruendosa” para Washington.

Tras una invasin de 20 aos, intentando llevar sus valores occidentales, en apenas 15 das desde su retirada todo vuelve a fojas cero”, dijo, “cmo justificara ahora Washington una invasin”, reflexion.

“Es muy difcil compararla con Vietnam, ms all de cierta imgenes de la retirada apresurada, pero es estruendosa adems por la velocidad con que se dio. Es una enorme derrota en el plano simblico y cmo ven a Estados Unidos en el mundo. China debe estar con los dos ojos bien abiertos viendo cmo Estados Unidos se retira de Afganistn, que limita con China. Por eso es muy importante esta derrota en el anlisis”.