ESPEJISMOS.

Ferdinand Amunchásteguy. Mientras abordábamos nuestros temas habituales, solo tangencialmente hicimos referencia a las secuelas producidas por los comicios del domingo y dejamos en el aire nuestra sospecha de que lo que ocurría podría no ser lo que parecía. En verdad, ello es consecuencia de nuestro afecto por los escritos de Borges y sus múltiples mundos desarrollados en un laberinto de espejos y paradojas.

El tiempo resolverá la cuestión y dará razón a algunos en desmedro de los otros, habrá burlados y burladores, aunque no podrá dejar de advertirse la temeridad con que se ha fragilizado la estabilidad de las instituciones. Se haya buscado, o no, un determinado resultado, lo cierto es que ninguno de los protagonistas pudo equivocarse en punto a la sensación de vacío que habría de generar exponer sus diferencias del modo en que lo hicieron, sea a resultas de una opinión genuina o consecuencia de una actividad fingida encaminada a generar una alteración en el sentimiento del electorado.

Lo cierto es que las instituciones no pueden participar del juego interno de la política, que solo es la herramienta dispuesta para concretarlas y no el fin de aquella. El resultado de tan desmañado comportamiento, indefectiblemente repercute sobre las instituciones que se ven afectadas y desvalorizadas al verse subordinadas a las ambiciones internas de aquellos que intentan preservar sus espacios de poder, independientemente de las necesidades de la República y sus habitantes que, arrastrando los pies, deben soportar el desgobierno y las recíprocas disputas de quienes deberían estar preocupados por superar los problemas que afectan al conjunto, en vez de ordenar sus pasos solo en procura de fortalecer el Poder que les permita concretar sus ambiciones personales.

Lo más llamativo de la torpe maniobra, es que se ha producido en el interior de la fuerza gobernante, con ausencia absoluta de la oposición, a quien podría suponerse interesada en debilitar al Gobierno. Así, se hace obligado concluir que el propósito desestabilizador obedeció exclusivamente al deseo de establecer quién es el que puede fijar los lineamientos dentro del gobierno ya elegido. Reducir la función de Gobierno al resultado electoral, no solo contradice la esencia misma del sistema constitucional, sino que muestra la debilidad de una dirigencia que se aleja de sus bases, procurando mantener un lugar que no puede obtener por elección, y pretende conseguir a los empujones.

De todos modos, debe entenderse que quien ha prevalecido en esta pequeña guerra es la Vicepresidente, de lo que derivará el comportamiento de otros sectores. Para muchos, el voto adverso al oficialismo no se debió exclusivamente a los malestares que el Gobierno no supo encaminar, sino también a la aparición crispada de CFK que trajo a la memoria lo que ya se había intentado dejar atrás, primero en el 2015, y luego en el 2019, cuando debió recurrirse a la cosmética de una fórmula que la ocultaba de la primera línea, para acceder nuevamente al Poder.

La aparición de su figura nuevamente trae a la escena el rechazo de aquellos que ahora no podrán confundirse respecto de su rol, que ya no se esconde entre las bancas del Senado sino que ha quedado expuesto por su propia voluntad. Esa circunstancia definirá comportamientos no solo en el electorado sino en los otros Poderes.

Así las cosas, los procesos pendientes y por los que en más de una oportunidad se advirtió preocupación en la proximidad de CFK, no parcería que podrían ceder en su intensidad, sino que, por el contrario, es posible avizorar que los Jueces habrán de endurecer su posición frente a quien aparece debilitada y dejada a un costado por el electorado.

Es por eso, que es posible aceptar que se trató de un error el haber expuesto públicamente una situación interna que obliga a tomar conciencia de cuál es el sector al que debe responderse y acompañarse. En consecuencia, no debe esperarse que el Poder Judicial se muestre sensible respecto de quién es rechazado por la ciudadanía y lo hostiga desde el inicio de su gestión; si a ello se suma que los procesos en trámite que hoy incluyen a la Vicepresidente, son los más consistentes y acumulan las pruebas más efectivas para conocer lo sucedido, debe concluirse que el tiempo próximo puede mostrar aristas desagradables para quien intentó ser excluida de todo sospecha sobre los actos de corrupción que se le atribuyeron.

El tránsito de los años que vienen no serán fáciles y la sensación de la gente ha de correr los ejes sobre los que debe discurrir la realidad, ha de exigir a la Justicia que se muestre ejemplar, a los Legisladores que cumplan con el mandato de regular la realidad y al Ejecutivo que actúe de acuerdo a lo que los otros dos marquen como resguardo para lograr el bienestar que les debe otorgar el Estado para justificar su existencia.