‘Espero que los salteños voten en defensa propia’, dijo Sáenz y apoyó a Massa

Sáenz: «Massa se hizo cargo de un Gobierno que se estaba cayendo y nadie se acuerda». Foto: Enrique Cornú.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, manifestó este miércoles su esperanza de que los salteños «voten en defensa propia» en el balotaje del próximo domingo, y aseguró que no tiene «ninguna duda» sobre su apoyo al ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, porque le permitirá «gobernar con tranquilidad y hacer crecer a Salta».

«Espero que los salteños voten en defensa propia y no en contra de su provincia», dijo el mandatario salteño en una entrevista que le realizó la emisora FM Aries, donde además insistió: «no tengo ninguna duda de a quien tengo que apoyar», al referirse a Massa, porque «sé que le va a hacer bien a Salta y voy a poder gobernar con tranquilidad y hacer crecer la provincia».

El gobernador destacó: «Tengo tantas razones para acompañar a Massa», y sostuvo que habla «a los argentinos de un gobierno de unidad nacional, donde todos juntos tratemos de sacar adelante al país».

«Milei no tuvo el sentido común de sentarse con los gobernadores del Norte para preguntarnos qué necesitan nuestras provincias y ver en qué puede aportar desde su programa de gobierno» Gustavo Sáenz



«En el debate nombró cuatro veces al Norte y tres veces a Salta, y habla de la necesidad de reivindicar a la región y terminar con las asimetrías», dijo, y agregó: «no puedo entender que haya salteños que voten a alguien que no habló nunca del Norte argentino, de Salta. Todas sus propuestas le hacen daño a la región».

Asimismo, resaltó que el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, «no tuvo el sentido común de sentarse con los gobernadores del Norte para preguntarnos qué necesitan nuestras provincias y ver en qué puede aportar desde su programa de gobierno».

«La coparticipación significa para los salteños un 75% de los ingresos. Cómo voy a apoyar a la persona que dice que va a barrer con la coparticipación, que va a terminar con la obra pública, con la educación pública, con la salud pública», señaló, y añadió que «eliminar la obra pública implica que 15 mil personas se queden sin trabajo».

«Tiene un total desconocimiento de la geografía argentina y del Estado», expresó el gobernador, al referirse al candidato de LLA. Foto: Eliana Obregón.

Por otro lado, indicó: «A mí, (Mauricio) Macri no me va a decir a quién tengo que votar porque le conviene a él, no a los salteños», y se preguntó si quienes apoyaron a Juntos por el Cambio en las elecciones generales «comparten las barbaridades que dice Milei sobre la venta de órganos, la libre portación de armas, las Malvinas, Margaret Thatcher y el Papa».

«Tiene un total desconocimiento de la geografía argentina y del Estado», expresó el gobernador, al referirse al candidato de LLA, al tiempo que resaltó: «no entiendo por qué los que lo votan dicen que no va a poder hacer todo lo que propone. Entonces, ¿qué votan? O votan al que insulta, al que falta el respeto, al intolerante, al que no acepta al que piensa distinto».

En tanto, consideró que «Massa se hizo cargo de un Gobierno que se estaba cayendo y nadie se acuerda», y remarcó que «si se viene la Argentina que plantea Milei no vamos a tener plata para pagarle a la gente y los gobernantes tendremos que cerrar las puertas».

«La gente puede estar enojada, desesperanzada, desilusionada, y tiene todo el derecho y las razones, pero nosotros en tres años de crisis económica no hemos dejado de pagar nunca en tiempo y forma, no generamos déficit y no hemos parado ninguna obra», concluyó Sáenz.