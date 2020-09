Espert: “El Gobierno no controló el coronavirus en cinco meses y la caída de la economía hará explotar el desempleo”

José Luis Espert, en Canal 26.

Este martes por la noche José Luis Espert estuvo en CANAL 26 en una ENTREVISTA EXCLUSIVA, con Sebastián Dumont, en la que abordó todos y cada uno de los temas que interesan y preocupan a la sociedad argentina toda.

El ex candidato presidencial en las elecciones 2019 por el Frente Despertar, hizo hincapié en el notable deterioro de la economía del país en estas difíciles circunstancias.

“Ojo con la economía, esa dicotomía entre salud y economía es falsa”, dijo Espert, quien sumó su preocupación por el avance del coronavirus y también sostuvo que “los países civilizados que triunfaron contra el coronavirus, testearon de manera masiva”.

“El sistema de salud colapsa y así necesitamos una cuarentena eterna”, sostuvo el político en CANAL 26, y agregó: “No se qué han hecho los Gobiernos, está a punto de colapsar el sistema de salud cuando la gente hace cinco meses que está encerrada“.

“Los mismos políticos de siempre, llevan a los mismos problemas de siempre”, sostuvo.

“Qué podían esperar de Alberto Fernández sino esto. La caída económica argentina es la más grande del mundo. Va a haber un salto inflacionario muy grande“, aseguró Espert respecto de las perspectivas económicas para el país en adelante.

“La caída de la economía hará explotar el desempleo. Vamos hacia una situación social muy complicada”, manifestó.

Concretamente sobre el confinamiento obligatorio, sostuvo Espert que “es urgente que se termine esta cuarentena y se apele a la conciencia de la gente”.

“Los errores cometidos van a tener consecuencias severas. Hay que dejar a la gente que vuelva a trabajar. No tiene sentido que a la gente se le deje pasear el perro y no se abran los negocios y se vuelva a trabajar. Lo que nos queda es impedir que la economía se siga derrumbando”, expresó.

En el mismo sentido, también dijo Espert que “solamente en un país gobernado por chiflados se usa la cuarentena para combatir el coronavirus. La Argentina es uno de los países que menos testea por coronavirus en el mundo. El mundo demuestra que cuando no se levanta la cuarentena la gente demuestra mucho enojo”.

Consultado sobvre las motivaciones de la Administración de Alberto Fernández para actuar como actúa, sostuvo Espert que “el Gobierno apostó a armar una épica de la lucha contra el coronavirus y le salió mal”.

“Estamos gobernados por los mismos que fracasaron siempre“, dijo.

“El mundo demostró que la manera de luchar contra el coronavirus no es esta, se deben hacer cuarentenas muy cortas. Alberto Fernández sabe que fracasó y no puede disimularlo”, sostuvo Espert en CANAL 26 este martes.

Con este marco, continuó: “Se puede salir de esto, pero hay que hacer algo diferente. Ni siqueira en cuarentena los políticos se han bajado el sueldo y están reventando a la gente con impuestos”.

“El Estado demostró que con cinco meses de cuarentena no ha logrado controlar el coronavirus“, manifestó el ex candidato presidencial.