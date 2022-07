Espert & Maslatón: qué piensan de Batakis y la economía argentina

Los referentes liberales y sus definiciones sobre las metas con el FMI; el plan de la ministra Silvina Batakis; el Banco Central (BCRA) y la devaluación; la inflación y los precios; y el presidente Alberto Fernández y las metas incumplidas.

José Luis Espert y Carlos Maslatón charlaron con la mañana de Delta 90.3 (En Wake Up y Ciudadano Común) y dejaron sus pareceres sobre el presente económico y la posible salida para la Argentina.

Metas con el FMI

José Luis Espert: “Las metas del tercer y cuarto trimestre son muy poco probables de que Argentina las pueda cumplir. La ministra de Economía Silvina Batakis habrá ido a negociar cómo cumplir esas metas”.

Carlos Maslatón: “No tiene sentido la visita de Silvina Batakis al FMI, no le van a dar ni un peso«.

Banco Central

José Luis Espert: “El Banco Central se quedó sin reservas, por lo que alguna modificación del régimen cambiario va a tener que ocurrir”.

Carlos Maslatón: «El Gobierno tiene que liberar el tipo de cambio y la economía argentina va a volar al alza. Esto es muy fácil de arreglarlo, hay que asumir los costos. El tipo de cambio oficial no sirve, tener un mercado paralelo no sirve, controlar precios no sirve.

Batakis y el plan

José Luis Espert: “Creo que a Martín Guzman lo fueron. Creo que Cristina estaba enojada con Martín Guzmán por el acuerdo con el fondo, cuando ella quería defaultear. Me pregunto para qué se fue Martín Guzmán de su cargo. Lo que está haciendo Silvina Batakis es ‘guzmanismo’ sin Martín Guzmán”.

Carlos Maslatón: «Lo que está pasando ahora es el opuesto a 2001, no tiene nada que ver. No va a haber ningún default financiero. No comparto que sea un panorama catastrófico. Esto es desastroso, pero se puede arreglar «

Promesas incumplidas

José Luis Espert: “Todos los gobiernos saben con lo que se van a encontrar. Mienten para no hacerse cargo. El gobierno se está desestabilizando así mismo con las estupideces que dice”.

Carlos Maslatón: «Este Gobierno hizo exactamente lo mismo que Mauricio Macri y fracasó igual que él”

Inflación y precios

José Luis Espert: «La inflación no para porque no se para de emitir moneda que nadie quiere. Así todo va a ser caro».

Carlos Maslatón: «Siempre dije que la salida de Argentina de la crisis es de tipo inflacionaria. El problema de Argentina es muy simple: nadie quiere admitir que los precios están mal».

Alberto Fernández

José Luis Espert: «El presidente Alberto Fernández está endeudando al país como ningún otro presidente lo ha hecho. Había dicho que iba a presentar el pedido de juicio político por la política criminal que hicieron durante la pandemia».

Carlos Maslatón: «No creo que se pueda salvar, cometió demasiados errores. Hay una confusión ideológica, una ignorancia tremenda y una posible defensa de la corrupción«

