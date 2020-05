Espinoza y Katopodis recorrieron nuevo Hospital “René Favaloro”: “Cambia para siempre el sistema de salud de La Matanza”

Fernando Espinoza y Gabriel Katopodis con Canal 26.

En horas de la noche de este jueves 7 de mayo, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió las nuevas instalaciones del hospital “René Favaloro”, que en los próximos días será inaugurado por el Gobierno Nacional en el marco de la lucha contra el Coronavirus.

El nuevo y moderno centro de salud está en el partido bonarense de Rafael Castillo. El jefe comunal estuvo acompañado por el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Espinoza dijo en EXCLUSIVA ante las cámaras de CANAL 26, único medio en el lugar, que el hospital “está prácticamente finalizado y en los próximos días va a abrir sus puertas a toda la comunidad”.

En el mismo sentido, Espinoza comentó que el centro asistencial a punto de inaugurarse “hace 4 años quedó abandonado a la “buena de Dios” junto a otro similar en Gregorio de Laferrere“. Y agregó: “El Gobierno anterior dejó las obras paradas”.

Por su lado, el ministro Katopodis, sostuvo que el hospital “es la decisión política de un gobierno y nos pusimos a trabajar para poder abrir las puertas”.

“Los dos hospitales van a sumar 200 camas, también de de terapia intensiva e intermedia“. agregó Katopodis, y agregó que es una obra “para garantizar que cualquier paciente de La Matanza pueda disponer de una cama crítica y llegar a tiempo”.

Nuevo hospital René Favaloro, Canal 26.

Así mismo, Espinoza comentó que “los profesionales del hospital estuvieron trabajando cuatro años en consultorios externos“.

Sobre la importancia de las obras, dijo Espinoza que “esto cambia para siempre el sistema de salud pública de La Matanza”.

“Es una enorme satisfacción por el deber cumplido“, finalizó el intendente de La Matanza.

Obras en el nuevo centro de salud. Canal 26.