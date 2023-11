Espionaje a jueces: allanamientos y presuntos lazos con el diputado Tailhade del Frente de Todos

La causa que investiga el espionaje sobre jueces, entre ellos miembros de la Corte Suprema, avanzó este lunes con varios pedidos del fiscal federal Gerardo Pollicita, que incluyen indagatorias, allanamientos y pericias al detenido Ariel Zanchetta y a dos supuestos contactos cercanos: el diputado Rodolfo Tailhade y el directivo de la AFIP, Fabián «Conu» Rodríguez. Tailhade calificó a los avances como “operaciones de la mafia”.

Por un lado, el fiscal reclamó que se amplíe la indagatoria al espía detenido Ariel Zanchetta, quien según afirman, por una pericia informática, tendría contacto con el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, impulsor del juicio político a los jueces del máximo tribunal. Además, el informe de la pericia arrojó que el espía tenía diálogo con Fabián «Conu» Rodríguez, actual subdirector general de Servicio al Contribuyente de la AFIP, expresidente de la agencia Télam y exintegrante del equipo de prensa de La Cámpora.

Por esa relación, el fiscal federal Pollicita reclamó el allanamiento del domicilio y la oficina de Rodríguez, donde secuestró celulares, documentos y computadoras. Tailhade no puede ser allanado por sus fueros como diputado nacional y, desde su entorno, aseguraron en comunicación con PERFIL que “para allanarlo tendrían que mandar un pedido a la Cámara, que no llegó y tampoco creo que llegue porque realmente no tienen nada” en su contra.

Para el fiscal, se debe investigar «la posible existencia de una organización criminal que, en forma coordinada y sostenida en el tiempo, habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, obteniendo datos personales para suplantar sus identidades, tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso —en un supuesto— haciendo requerimientos de dinero a su nombre».

En su dictamen, el miembro del Ministerio Público dijo que Zanchetta «obtuvo y reunió información personal de miles de personas —entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros— la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia«. Según aseguró La Nación, entre las presuntas víctimas del espionaje se encuentran exponentes del kirchnerismo, como Alberto Fernández, Sergio Massa y Máximo Kirchner, y de la oposición, como Patricia Bullrich, Javier Milei y Jorge Macri.

“Como se adelantó, estos informes de inteligencia poseen distinto nivel de detalle —o de avance sobre la intimidad de las personas—, y contienen información de distinta índole como opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales, etcétera”, señaló Pollicita en su dictamen.

En sus redes sociales, el diputado nacional compartió las noticias sobre la vinculación que se le adjudica con Ariel Zanchetta, el exsargento de la Policía Federal que fue detenido en Junín a fines de junio, y comentó: “Hace 17 días me presenté ante el juez y le pedí que me citara de inmediato, si lo consideraba necesario para la investigación. No me mueven un pelo las operaciones de la mafia”.

Fuentes cercanas al diputado aseguraron a PERFIL que la “operación tiene que ver con esta instancia de expedición de juicio político y con el pedido de que no se vaya Macri del país”, en referencia al pedido realizado a la Justicia por Tailhade, en la que solicita que “se prohíba la salida del país” del expresidente, en el contexto de siete causas que investigan presuntos delitos cometidos durante su gobierno. “Rodolfo es el menos preocupado de todo este embrollo”, afirmaron y explicaron que “no lo conoce” a Zanchetta y que el detenido sólo le enviaba notas, haciéndose pasar por periodista.

“Es uno de los 1.600 contactos que tenía este tipo y lo que se difundió son cuatro chats, que es lo que tiene, donde le escribió dos, tres veces y en un momento Rodolfo no le contesta más. El otro le sigue mandando, pero no le contesta más. Lo pueden llamar a indagatoria, pero no tiene problema, está tranquilo. No creo que se animen a pedir el allanamiento porque realmente no tienen nada”, añadió el vocero.

