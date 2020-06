Espionaje ilegal: Cristina ya está en los tribunales de Lomas de Zamora para presentarse como querellante

La vicepresidenta llegó a los tribunales federales a las 13.51 y enseguida ingresó al edificio, citada por el juez Federico Villena, entre otras presuntas víctimas del espionaje ilegal que investiga en su juzgado para mostrarles la evidencia que existe sobre lo ocurrido con cada uno de ellos y darles la posibilidad de que se presenten como querellantes.

CRISTINA LOMAS DE ZAMORA.mp4

Mientras se dirigía a los tribunales de Lomas de Zamora, la Vicepresidenta publicó un video en su cuenta de Twitter en el que da cuenta del contraste entre esta oportunidad y las citaciones del juez Claudio Bonadio, que tuvieron lugar bajo el gobierno de Mauricio Macri.

En el video, la exmandataria afirmó que el caso es un “verdadero y auténtico escándalo”. Además, cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por no intervenir cuando se difundieron “en radio y en televisión, durante meses, anunciadas con bombos y platillos” las “ya célebres escuchas” de sus conversaciones con Oscar Parrilli.

“Si hubiesen sancionado responsables, es probable que esta causa no hubiese existido”, dijo en un audio que se escucha mientras desde adentro del auto se ven las calles que recorrió al salir de su domicilio.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER TRIBUNALES DE LOMAS DE ZAMORA.png La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ingresando a los tribunales de Lomas de Zamora. Imagen: Télam

La citación también abarca al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La Justicia resolvió mostrarle a ambos la evidencia, luego de lo cual podrán presentarse formalmente como querellantes en el caso.

Villena investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri, en una pesquisa que se abrió a raíz de los dichos de un narcotraficante que declaró ante la justicia que había sido contratado por la Agencia Federal de Inteligencia, bajo la gestión de Gustavo Arribas, para “darle un susto” a un ex funcionario del Ministerio de Defensa.

Entre las presuntas víctimas de la organización ilegal se encuentran también monseñor Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun; la diputada nacional Graciela Camaño, el gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.

También habrían sido espiados, según fuentes del caso, el ex diputado Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera.

Además entre las víctimas se encontrarían el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.