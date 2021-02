Espionaje ilegal: la Cámara Federal de Casación decidió que la causa se tramite en Comodoro Py

Tribunales de Comodoro Py.

La Cámara Federal de Casación resolvió que las causas por espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri pasen a “competencia” de la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires para continuar con la investigación.

De esta forma la causa en la que se investiga al extitular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su entonces segunda, Silvia Majdalani, así como el ex secretario presidencial Darío Nieto, dejará de investigarse en la Justicia de Lomas de Zamora para pasar a Comodoro Py.

La Sala IV resolvió un pedido de Nieto, quien había reclamado la competencia del caso en Capital Federal.

Son dos las causas que ahora tramitarán en Comodoro Py, con intervención de la jueza Maria Eugenia Capichetti y el fiscal Carlos Stornelli: una es por el espionaje ilegal sobre la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en su departamento de Recoleta así como en el Instituto Patria; mientras que la otra es por actividades de inteligencia tanto a referentes kirchneristas como de Cambiemos, así como dirigentes sociales y sindicales.

La causa mostró un rápido avance, ya que muchos de los imputados están procesados, entre los que se destacan Arribas y Majdalani.

Los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma (esta última en disidencia) resolvieron el conflicto de competencia que desde el año pasado se viene dando entre los Tribunales de Lomas de Zamora y los de la Ciudad de Buenos Aires por la competencia de la causa de espionaje ilegal.

Anteriormente al fallo de Casación, tanto el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé como los jueces de la Cámara Federal Porteña, que plantearon el conflicto ante la Casación, habían coincidido en que la causa no se puede dividir y que debe realizarse una investigación conjunta.

Para el tribunal de Casación es en la Capital Federal donde la AFI tiene su sede, así como también los domicilios supuestamente espiados: de ese modo señaló que las causas debían continuar tramitando de modo conjunto ya que la división traería aparejado un perjuicio para la investigación y una afectación al derecho de defensa en juicio, ya que los abogados deberían defenderse ante dos jueces distintos por el mismo hecho.

Antes de que se conociera la medida judicial, el juez Augé había autorizado al ex Señor 5 a salir del país durante 20 días para viajar a Brasil: Arribas pidió el permiso para asistir al comienzo de clases de su hija.

En su planteo ante el magistrado de Lomas de Zamora, el ex director general de la AFI fundó su pedido al recordar que vivió durante muchos años en la ciudad de San Pablo, a la vez que explicó que se alojaría allí para acompañar a su hija al comienzo del ciclo educativo.

No obstante, el ex funcionario aún no fue autorizado por el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla en otra causa por espionaje en la provincia de Buenos Aires, por lo que todavía no puede abandonar el país.

Ramos Padilla rechazó el pedido basado “no sólo en la gravedad de los hechos por los cuales Arribas fue procesado en el marco de la investigación, el quantum de pena de prisión esperable ante una eventual condena, sino también en la necesidad de avanzar de manera rápida y efectiva hacia su juzgamiento en la etapa ulterior del proceso”