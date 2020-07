Espionaje ilegal M: citan a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani

Las citaciones fueron ordenadas por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, quien fijó fechas para las indagatorias, al hacer lugar a un pedido de la fiscal Cecilia Incardona que tiene delegada la causa.

Mauricio Macri con Gustavo Arribas Macri y el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas

Según la resolución, Majdalani deberá presentarse el 12 de julio, mientras que Arribas fue citado para el 13 de julio para explicar las acusaciones que pesan sobre ellos respecto del espionaje al Instituto Patria y a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Mientras tanto, Majdalani hace su juego y ya pidió la “incompetencia territorial” del juez Augé promoviendo un pedido de inhibitoria, invocándose “la existencia de cosa juzgada”.

El planteo fue realizado por su defensa, ya que Majdalani fue sobreseída en una denuncia que tenía a su cargo el juez federal de Comodoro Py Marcelo Martinez de Giorgi iniciada por denuncia de Oscar Parrilli.

Pero en la causa que lleva adelante Auge también se investiga el espionaje que realizaron en el domicilio de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación, y por este tema no fue ni sobreseída ni investigada por lo que la figura no sería concluyente.

Por otra parte, el juez dictó este miércoles el procesamiento sin prisión preventiva al ex director de Operaciones especiales de la AFI Alan Ruiz y ordenó su inmediata libertad en la causa en la que está acusado por espionaje al Instituto Patria.

El miércoles Alan Ruiz será indagado por las maniobras de espionaje que estaban siendo investigadas por el juez Federico Villena que fue apartado de la investigación.

Auge deberá responder ahora al planteo de Majdalani que apunta a apartarlo de la causa y hacer caer su citación a indagatoria.