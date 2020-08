Espionaje: la Justicia citó a indagatoria a Arribas, Majdalani y al ex secretario de Macri

Ex titular de la AFI Gustavo Arribas y su ex número dos, Silvia Majdalani, NA

El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé citó hoy a declaración indagatoria al ex titular de la AFI Gustavo Arribas, a su ex número dos, Silvia Majdalani, y a Darío Nieto, ex secretario privado de Mauricio Macri, por la mega causa de espionaje ilegal que tuvo como víctimas a Cristina Kirchner y a dirigentes macristas.

Así lo decidió el magistrado tras hacer lugar al pedido de los fiscales del caso, pudo saber NA. Las declaraciones, aún sin fecha, serán bajo la modalidad de videoconferencia, y también fueron convocados por el juez ex espías para ampliar sus declaraciones.

Entre los citados también está Susana Martinengo, ex secretaria de Macri en Casa Rosada y quien -según la Justicia- recibió informes de inteligencia de ex espías con quienes tuvo reunión en casa de Gobierno entre mediados de 2018 y principios de 2019.

Es la primera vez que en esta causa las indagatorias serán vía virtual, luego de que Augé y la fiscal Cecilia Incardona tuvieran coronavirus, y más allá de que la Corte Suprema levantara la feria judicial por la pandemia.

Se trata de la mega causa de espionaje ilegal que involucra tareas sobre dirigentes políticos como Cristina Kichner y Horacio Rodríguez Larreta, además de líderes gremiales como Pablo y Hugo Moyano, y periodistas.

Arribas y Majdalani ya estaban procesados por el espionaje ilegal sobre la vicepresidenta en su departamento de Recoleta y el Instituto Patria, pero ahora los fiscales Incardona y Santiago Eyerhabide pidieron que sean citados por el espionaje a políticos de varias fuerzas.