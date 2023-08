Vidal llamó a votar a Larreta y Ritondo se enojó: «Está claro que me decepciona»

Este miércoles, el jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, sumó el respaldo de la diputada nacional María Eugenia Vidal en medio de la interna con su contrincante Patricia Bullrich. De esta manera, a través de las redes sociales, la ex gobernadora bonaerense destacó la relación personal que la une con Larreta, a quien conoce hace 27 años.

“Faltando pocos días para las PASO y con la convicción de que el 14 de agosto vamos a estar todos juntos, unidos, quiero contarles que en las próximas elecciones, voy a votar por Horacio. Durante 27 años, lo vi trabajar de lunes a domingo, desde las 6 de la mañana hasta la noche tarde. No un día, no una semana, no unos años. Siempre. Durante 27 años, lo vi prepararse y formarse para poder encarar este desafío. Acumulando experiencia, gobernando, atravesando crisis y dificultades. Durante 27 años, lo vi creyendo en su equipo. Convocando a personas valiosas y poniéndoles metas que parecían inalcanzables, lográndolas”, expresó la diputada.

“Estoy convencida que Argentina necesita un Presidente que trabaje y no pare de trabajar. Un Presidente preparado y con experiencia. Un Presidente que crea en el valor de los equipos. Un presidente que crea en el cambio, y que ese cambio sea para siempre, sin rendirse nunca. Voto a Horacio porque estoy convencida que hoy es lo mejor para la Argentina”, añadió.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo criticó a Vidal por su decisión de votar a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a Presidente de la Nación y reavivó la tensión dentro de la coalición opositora: “Está claro que me decepciona la decisión de María Eugenia y se lo dije personalmente. Me dijo que iba a mantenerse neutral. Yo trabajé con ella durante años y dimos batallas importantes en la provincia de Buenos Aires que nunca se habían dado y la persona con carácter para seguir ese cambio es Patricia Bullrich. No vale todo por un voto y no me gusta cuando se critica la propuesta de Patricia. Tiene que haber una armonía”, dijo en declaraciones radiales.

Cabe recordar que, a comienzo del año, Vidal había buscado el respaldo de Mauricio Macri para competir el 13 de agosto en las PASO. Incluso, se mostró con el ex presidente el mismo día que Rodríguez Larreta comunicó públicamente sus aspiraciones nacionales. Luego, informó que no sería candidata a presidente y hubo algunas negociaciones para competir por la sucesión de Larreta en la Ciudad, algo que quedó descartado.

El acompañamiento de Vidal a Larreta se cristalizará públicamente con una foto conjunta en Santa Cruz, hacia donde viajó el candidato presidencial para mostrarse con el periodista Mario Markic, uno de los candidatos de Juntos por el Cambio que busca destronar al kirchnerismo de la mencionada provincia sureña. Con la adhesión de Vidal, Larreta ya sumó el respaldo de dos dirigentes de peso. El martes, Facundo Manes también anticipó su apoyo al jefe de Gobierno porteño y al precandidato a gobernador bonaerense Diego Santilli.