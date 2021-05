«Está gagá y es un misógino» – NCN

Si hay una característica que distingue al diputado opositor, Fernando Iglesias, es sin dudas su verborragia y actitud combativa, dentro del recinto y fuera, sea en un estudio de TV o su red social.

Lo curioso es que la “escalonada” en confrontaciones parece no tener techo para Iglesias y sus oponentes ya no son solo del ámbito de la política, ahora también abarcan celebridades.

Pero para entender como paso de la butaca de la Cámara Baja a ser titular de zócalo de programas de chimentos, hay que retomar unos días atrás.

Todo arrancó con la salida de la actriz Andrea Rincón del reality de cocina de Telefe, MasterChef, fue durante la emisión del programa cuando la morocha esbozó un encendido: “¡Viva Perón, carajo!”, al ser eliminada del certamen.

Esta alusiva arenga con tintes políticos, fue la puerta de entrada del mencionado Diputado al Talk-Show de la tarde.

Si sos tan peronista y corajuda podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami. pic.twitter.com/rKX94o4EkM — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) May 10, 2021

Al parecer Iglesias no recibió de buen modo el saludo y así lo expresó en Twitter: «Si sos tan peronista y corajuda podrías haberlo dicho antes de que te echaran por la puerta del fondo, mami».

Ante la agresión que roza lo “machirulo”, Andrea Rincón recogió el guante y disparó contra el funcionario opositor.

«Zarpadito, Fernando Iglesias. Está gagá, me parece. ‘Mami’, me dijo. ¡’Mami’! Podría ser su hija, hay que decirle. Lo que dijo no tiene absolutamente nada que ver. Se ve que no vio el programa porque lo repetí varias veces. Lo vengo diciendo hace un montón: soy peronista desde la cuna hasta el cajón y la verdad es que fue innecesario el comentario, me pareció como muy misógino. Lo de ‘mami’ fue muchísimo, fue un montón. No soy tu ‘mami’ y podría ser tu hija, un poco de respeto” espetó sin pelos en la lengua ante la periodista Nancy Pazos.

Hay que ver si la contundente reacción de la actriz dejará callado a Iglesias o si todo esto amerita un debate abierto en algún programa de la tarde o más aún, si acaso no levantará la atención e Marcelo Tinelli para que esta sea una pareja de su próximo “Bailando por un Sueño”…