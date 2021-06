Está paralizado el transporte urbano de pasajeros de Córdoba capital – Télam

La medida de fuerza afecta a las cuatro empresas que prestan el servicio del transporte urbano .

El servicio del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Crdoba se encuentra paralizado desde este mircoles por una medida de fuerza que realizan los choferes a raz de una deuda salarial.

La secretaria general de la Unin Tranviarios Automotor (UTA) local, Carla Esteba, dijo que la “retencin del servicio” iniciado a la medianoche seguir “hasta que se acredite la deuda salarial”.

En declaraciones a medios locales, la dirigente gremial detall que ayer la UTA se reuni con funcionarios del municipio capitalino y de la Federacin de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) y que en el encuentro “no hubo acuerdo para el pago del adelanto de los haberes correspondientes al mes de junio”, tal como lo exige un acta compromiso vigente.

La medida de fuerza, que afecta a todos los usuarios de la ciudad de Crdoba, alcanza a las cuatro empresas que prestan el servicio del transporte urbano de pasajeros: las privadas Autobuses Santa Fe, Coniferal y Ersa, adems de la municipal Tamse.

Desde Fetap manifestaron que no cuentan con los fondos para hacer frente al compromiso salarial que exige la UTA, debido a que an no recibieron los recursos correspondientes a los subsidios.

En tanto, el subsecretario de Transporte municipal, Gonzalo Guevara, sostuvo ante los medios locales que la situacin obedece a que todava no ingresaron los subsidios nacionales y que continuarn con las reuniones para tratar de reactivar el servicio.