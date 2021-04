Esta podría ser la sorprendente multa al carguero Ever Given por colapsar el Canal de Suez

El pasado 23 de marzo, el buque portacontenedores Ever Given se quedó encallado en el Canal de Suez, un problema que no se solventó hasta el 29 de marzo, momento en el que se reanudaron las operaciones comerciales del canal. Sin embargo, recientemente, la Autoridad del Canal de Suez (SCA, por sus siglas en inglés) ha reclamado a los propietarios del navío una cifra casi millonaria.

Así lo informó la aseguradora británica UK P&I Club a través de un comunicado, donde cifra la cantidad requerida por la SCA en un total de 916 millones de dólares. Esta reclamación viene acompañada de la decisión de dejar el barco retenido en Egipto hasta que se pague la compensación, sin que la tripulación pueda abandonar el barco durante ese tiempo.

La aseguradora explica que hicieron una oferta considerable a la SCA y recalcan que la cifra de casi un millón de dólares no está justificada, ya que el incidente no provocó ningún herido ni contaminación en el Canal de Suez.

“A pesar de la magnitud del reclamo, que en gran parte no fue respaldado, los propietarios y sus aseguradoras han estado negociando de buena fe con la SCA”, explica el comunicado.

A esto se suma que, cuando ocurrió el incidente, “la embarcación estaba en pleno funcionamiento, sin defectos en su maquinaria o en su equipo y estaba completamente tripulada por un capitán y una tripulación competentes y profesionales”, continúa explicando la aseguradora.

Estos profesionales iban, además, “bajo la supervisión de dos pilotos de la SCA, de acuerdo con las Reglas de Navegación del Canal de Suez”, añade el comunicado, por lo que no se justifica la sorprendente cantidad de dinero que ha pedido la SCA.