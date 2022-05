Esta semana continúa el debate por la reforma al Consejo de la Magistratura

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo / Foto: Gustavo Amarelle.



La Cámara de Diputados continuará la semana próxima con el análisis de la propuesta de reforma al Consejo de la Magistratura impulsado por el oficialismo, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.

De esta manera, la Cámara baja retomará el martes próximo ese debate en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (FdT), y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT), con exposiciones de invitados del ámbito académico y judicial.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.

El proyecto

La iniciativa eleva de 13 a 17 el número de integrantes y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.

De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el Consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.

En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que estableció una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.

El plazo expiró el pasado 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones, por la falta de conformación de las comisiones mencionadas.

Por esa razón, el Consejo de la Magistratura empezó a estructurarse el mes pasado con la composición de 20 integrantes y esta semana ya tuvo su primera reunión con la nueva conformación, presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

En ese primer encuentro, se consensuó una agenda de prioridades y una dinámica de funcionamiento; y se resolvió fijar el próximo jueves 2 de junio, a las 9.30, como día de primer plenario ordinario que será transmitido públicamente a través de una plataforma virtual.

El Consejo de la Magistratura empezó a estructurarse el mes pasado con la composición de 20 integrantes.

Apoyos y rechazos

El mismo cuenta con el rechazo del arco opositor y, al igual que ocurrió en el Senado, Juntos por el Cambio analiza si votará en contra o bien presentará un dictamen de minoría.

Desde el oficialismo, Pérez Araujo señaló que «el Frente de Todos no puede por sí sólo ratificar el proyecto que viene del Senado», al afirmar que el oficialismo está «dialogando, revisando proyectos de otros diputados para ver si podemos encontrar una salida a esta ilegalidad en que nos ha metido la Corte. Ese es el camino para aquellos temas que afectan a los argentinos».

Fuentes parlamentarias admitieron que entre los proyectos que analiza el oficialismo se encuentra una propuesta impulsada por la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño, que si bien no está de acuerdo con el proyecto sancionado por el Senado, coincide con el FdT en que el presidente de la Corte Suprema no debe ser quien encabece también el Consejo de la Magistratura.

Para Camaño, «el sistema que tenemos, que lo propuso la reforma del año 94, no es malo pero se puede mejorar. Sí en una ley se hace lo que los constituyentes no quisieron, no se está acatando la norma» y sostuvo que no está de acuerdo «con que el presidente de la Corte sea el mismo que el de la Magistratura» .

Desde Juntos por el Cambio, en tanto, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, adelantó el rechazo de ese espacio opositor a la media sanción del Senado, al afirmar: «La presidencia del Consejo es indiscutible. Rechazamos el proyecto que votó el Senado. Vamos a analizar que postura tomamos», aseguró a Télam el legislador, integrante además del Consejo de la Magistratura.