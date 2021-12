Estacionamiento pago en las calles de Buenos Aires es de los más baratos del mundo

En esta comparación se tuvo en cuenta el precio de una hora de estacionamiento en la calle en un día hábil en áreas con zonas de estacionamiento medido y las ofertas especiales dedicadas a los residentes de estas áreas.

Precio de una hora de estacionamiento

Entre las ciudades incluidas en el estudio, la capital de Gran Bretaña es la más cara. El costo de una hora de aparcamiento en el Gran Londres puede llegar a u$s11,3. En Ámsterdam se paga u$s8,6 por una hora de estacionamiento en el pleno centro, lo mismo que en la capital de Noruega, Oslo.

Estacionamiento medido 1.jpg Picodi.com

El precio por hora puede variar en función de la demanda de plazas de estacionamiento en un lugar determinado. Por lo general, cuanto más lejos del centro, menor es la tasa.

Buenos Aires es una de las ciudades donde los precios son iguales en todas las zonas. Una hora de estacionamiento cuesta u$s 0,3.

La ciudad más barata del ranking es la capital de Armenia, Ereván, donde una hora de aparcamiento en la zona de estacionamiento regulado tiene un precio de solo u$s0,21.

Costo de una suscripción para residentes

Las personas que viven en el área de la zona de estacionamiento regulado, por regla general, disfrutan de algunos privilegios: si viven en la ciudad y pagan sus impuestos allí, pueden estacionar sin límites de tiempo y a tarifas más favorables.

En 6 de 48 ciudades incluidos en este análisis los habitantes pueden dejar su vehículo en la calle con parquímetro de forma gratuita, si estacionan cerca de su lugar de residencia. Estos incluyen Lisboa, Roma, Tirana y Ciudad de México, entre otros.

Estacionamiento medido 3.jpg Picodi.com

Una de las ciudades con este tipo de conveniencia es también Buenos Aires. Sus residentes, después de presentar a la oficina correspondiente los documentos que confirmen su domicilio, datos personales y dominio del automóvil, pueden estacionar en la calle con parquímetro que esté 300 metros alrededor de su domicilio de forma gratuita.

Sin embargo, en la mayoría de las grandes ciudades del mundo el estacionamiento callejero se paga, incluso para las personas que viven en el área. Estos lugares suelen tener ofertas especiales y descuentos para sus habitantes. Una suscripción anual así para un residente en Londres cuesta de US$ 0 a US$ 269 según la zona, en Madrid – US$ 28 (independientemente de la zona), Toronto – US$ 164, São Paulo – US$ 310 y las más caras – en Estocolmo (de US$ 407 a US$ 1.492), Riga (de US$ 342 a US$ 1.163) y en Ámsterdam (de US$ 36 a US$ 647).

Estacionamiento medido 2.jpg

En 6 de las 48 ciudades analizadas no hay excepciones para los habitantes de calles con parquímetros. Si ellos quieren aparcar su coche, tienen que comprar una plaza de garaje, buscar una plaza de aparcamiento fuera de la zona de estacionamiento regulado o adquirir una suscripción adecuada según los términos y condiciones generales. Estas ciudades son, por ejemplo, Nueva York, Kiev y Minsk.

Vale la pena señalar que las zonas de estacionamiento regulado rara vez cubren toda la ciudad. Por ejemplo, en Madrid solo 8% de la ciudad es una zona, en Lisboa – 33%, en Viena – 25% y en Berlín – 5%. La excepción es París, donde toda la ciudad es una zona.