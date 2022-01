Estacioneros de Tucumán: escándalo por la irrupción de una lista opositora

La tranquilidad de 28 años bajo una misma conducción se vio alterada por la irrupción de una oposición: hablamos del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios y Garage de Tucumán (Soesyga) cuyo secretario general es Francisco Sánchez. Muestra de ello es que a fines del año pasado cuando se iba llevar adelante la Asamblea Extraordinaria para conformar los tres miembros de la Junta Electoral para convocar a elecciones se terminó suspendiendo por las irregularidades que mostraba el oficialismo. Llámese no haber avisado al ministerio de Trabajo 72 horas antes como así tampoco presentar el Padrón y el Estatuto Social; todas maniobras clásicas en las que se escabullen los oficialismos luego de manejar los sindicatos de manera vidriosa.

Además, en esa asamblea, que se realizó para noviembre en la sede social de SMATA, el oficialismo no permitió el ingreso de muchos miembros de la agrupación opositora 27 de agosto; espacio político que se gestó hace dos años para empezar a caminar gremialmente: todo terminó en escándalo. En cambio sí ingresaron, según denuncian a Mundo Gremial, «personas que no tienen nada que ver con el gremio». En el video que acompaña esta nota uno de los miembros al que permitieron ingresar por falta de afiliación exhortó a quienes conducían la fallida Asamblea a que explicaran cómo era posible que le dedujeran la cuota sindical si no figuraba como afiliado activo. Con todo, las elecciones que estaban planteadas para realizarse el 25 de febrero por ahora no tienen fecha cierta.

Entre los que quedaron afuera está Marcelo Medina, que hace 14 años trabaja en una estación de servicio y es referente de la «27 de agosto». A través de tres cartas documento pedimos el Estatuto y nada; y ahora nos piden a nosotros que tenemos que ir a registrarnos al sindicato: es como que reciben plata y no sabe de quién viene», explica. Y suma una foto en la que muestra que el sindicato está pidiendo a las empresas la nómina de personal: «Como les pedimos el padrón no saben ni siquiera qué personas están allí y salieron ahora a hacer un relevamiento; eso te demuestra el desprecio que tienen por los trabajadores».

En paralelo y ante la falta de entrega del Padrón y el Estatuto, distintos miembros de la agrupación salieron a hacer un relevamiento territorial que arrojó los siguientes números: «Recorrimos las 140 estaciones y los 218 garage que hay en Tucumán y según nuestros números hay 1.600 trabajadores y 1.200 son afiliados».

Por supuesto y como no podía ser de otra manera, culparon a Medina desde el sindicato «de armar discordia entre los trabajadores».

-¿Cuál es el escenario en el sindicato? preguntó Mundo Gremial a Medina.

– Están ausentes en la parte gremial y son desagradables en la parte social. Nuestro sindicato no tiene nada, no tiene beneficios; apenas si ofrecen una ayuda económica de 1.000 pesos o cosas para la escuela, por eso es desagradable la parte social. Nosotros no estamos en contra del empleador; acá hay muchos compañeros que no reciben lo que estipula el convenio y el sindicato no hace nada. Hoy la canasta básica es de 73.000 pesos y ellos han cerrado una paritaria de solo 55.000 pesos. Nuestro convenio de Estaciones se maneja a nivel nacional, y el de garage es provincial.

-¿Sabrá algo de todo esto Carlos Acuña, el actual secretario general de la CGT y jefe de los estacioneros a nivel nacional?

– De no saberlo es un escándalo, y de saberlo es aún peor.