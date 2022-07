Estado mexicano depositó el Convenio 190 de la OIT en Ginebra

En las últimas horas, el director General de la OIT, Guy Ryder, instó a todo los Estados Miembros a ratificar el Convenio 190 sobre la violencia y acoso en el mundo del trabajo, en el marco del depósito oficial de ratificación del Estado mexicano en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra.

“El Convenio 190 es un marco sin precedentes que ofrece una perspectiva interseccional y transversal, así como herramientas para reducir y eliminar la violencia que afecta a tantas y tantos trabajadores», sentenció durante el acto de entrega del documento oficial, Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y DDHH.

Mediante esta ratificación, el Estado se compromete a poner en marcha las leyes y medidas políticas necesarias para prevenir y atender esta problemática. El convenio protege a todas las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual.

Delighted Mexico has ratified @ILO Convention 190 on violence and harassment.@marthadelgado joined @MarthaENewton in Geneva, while I am in Latin America and I will begin my visit to Mexico on 12 July.

This is a great prelude, and I urge all Member States to #RatifyC190. pic.twitter.com/Yha5vtIysa

— Guy Ryder (@GuyRyder) July 6, 2022