Estados Unidos: Biden amplía ayuda social y devuelve facultades a sindicatos

Este viernes el Presidente Joe Biden firmó dos órdenes ejecutivas dirigidas a brindar ayuda a sectores golpeados por la crisis económica que trajo apar nada el covid y generar estímulos económicos. La primera orden ejecutiva está dirigida a que los empleados del gobierno federal y los contratistas obtengan un salario mínimo de 15 dólares por hora, hasta el momento era de 7,50 dólares .

Así también revoca tres decretos firmados por el entonces presidente Donald Trump en 2018 que facilitaron el despido de empleados federales y debilitaron sus sindicatos. Las medidas han sido objeto de litigio y arbitraje. La acción de Biden instruye a las agencias a negociar sobre temas permisibles y no obligatorios en las negociaciones del contrato. De esta forma devuelve a los sindicatos los derechos de negociación anulados por el gobierno anterior y protege el sistema de empleo civil que según

algunos críticos se estaba politizando.

La segunda orden está dirigida a incrementar la asistencia federal existente, con un aumento financiero del 15% y el suministro de ayuda alimentaria a familias de bajos recursos. Además, crea garantías para que los trabajadores puedan seguir cobrando sus beneficios por desempleo si se niegan a aceptar un trabajo que pusiera en peligro su salud.

Instantes antes de firmar las órdenes dirigió un discurso sobre la necesidad económica y moral de las medidas mientras remarcó que ninguno de los beneficiarios es responsable de su situación “No podemos y no dejaremos que la gente pase hambre. No podemos dejar que la gente sea desalojada por algo que no tuvo que ver con ellos. No podemos ver cómo la gente pierde sus trabajos. Tenemos que actuar ahora”.

En su primer día en el salón oval Joe Biden mostró a la prensa la nueva decoración de la oficina en la que incluyó un busto de César Chávez junto a fotos familiares.

Chávez fue un líder sindical rural conocido como el Martin Luther King hispano, estadounidense de origen mexicano que desde la década de 1960 encabezó la lucha para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del campo, principalmente en California. En 1962 se unió a la activista Dolores Huerta para crear la Unión de Trabajadores Campesinos (UFW, por sus siglas en inglés), el primer gremio rural con éxito en la historia de EE.UU