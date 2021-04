Estados Unidos: casi 40.000 chicos perdieron a la madre o al padre por coronavirus – Télam

“A febrero de 2021, al menos 37.300 nios haban perdido un progenitor debido a la Covid-19”, seala el estudio.

Alrededor de 40.000 chicos perdieron al padre o la madre en Estados Unidos por el coronavirus, y la situacin afect a los nios negros de manera desproporcionada, segn un estudio publicado este domingo en la revista mdica estadounidense JAMA Pediatrics.

“El nmero de nios que experiment la muerte de un padre o madre de Covid-19 es pasmoso, con un (nmero) estimado de entre 37.300 y 43.000 ya afectados”, indica el estudio, que fue encabezado por la doctora Rachel Kidman, de la Universidad Stony Brook.

“Los chicos negros se vieron afectados de manera desproporcionada, ya que constituyen el 14% de los chicos de Estados Unidos y el 20% de ellos perdi a un padre o madre por Covid-19”, agreg el estudio de esa universidad del estado de Nueva York.

Kidman y los coautores del estudio calcularon el nmero de nios afectados por cada adulto muerto por coronavirus, un ndice tambin denominado multiplicador de duelo paterno y que se puede aplicar a cualquier otra causa de muerte.

El modelo estadstico usado para el clculo indica que que cada muerte por Covid-19 deja a 0.078 chicos de entre 0 y 17 aos en duelo paterno, lo que representa un aumento de entre 17,5 y 20,2% del multiplicador de duelo paterno en ausencia de coronavirus.

Los autores del estudio dijeron que aunque el multiplicador de duelo paterno parece pequeo, se traduce en una gran cantidad de nios que han perdido al padre o la madre.

“A febrero de 2021, al menos 37.300 nios haban perdido un progenitor debido a la Covid-19, las tres cuartas partes de los cuales eran adolescentes”, escribieron los investigadores en el estudio, inform la cadena CNN.

Los autores destacaron que el estudio se basa en una proyeccin estadstica, no en una investigacin o datos oficiales, y que no incluye la prdida de tutores primarios de los nios que no sean sus progenitores.

JAMA Pediatrics es una revista mdica mensual revisada por pares publicada por la Asociacin Mdica Estadounidense (AMA).